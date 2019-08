350.000 euro per week: de koninklijke droomvakantie van prins William, Kate Middleton en hun gezin Redactie

01 augustus 2019

12u00

Bron: TV FAMILIE 0 Royalty In Groot-Brittannië moesten ze even slikken toen ze vernamen hoeveel de zomerse gezinsvakantie van prins William (37) kost. Liefst 350.000 euro, voor een weekje. William, zijn vrouw Kate (37) en hun kinderen George (6), Charlotte (4) en Louis (1) zijn naar een exotische en erg luxueuze bestemming getrokken: het mondaine Caraïbische jetset-eiland Mustique. Dat schrijft weekblad Tv Familie.

William en Kate namen hun kinderen mee naar het Cotton House Resort. Dat is de plek waar ze hun huwelijksreis doorbrachten. En nu wilden ze George, Charlotte en Louis dus eens volop laten meegenieten van de waanzinnige luxe waarop ze daar worden getrakteerd. Een ‘gewone’, maar al heel chique, kamer kost in dit resort al snel zo’n 540 euro per nacht. Een luxesuite heb je vanaf 3.200 euro per nacht. Maar zulk logement volstaat niet voor Britse royals.

William en Kate huren namelijk één van de privévilla’s op het ­fabelachtig mooie domein. Omdat je daar uiteraard strikte privacy hebt. De prijzen van die villa’s zijn enkel op aanvraag te krijgen. Maar de Britse pers kon beslag leggen op de onkostennota die prins William bij de diensten van het paleis heeft ingediend. Het gezinsverblijf in deze luxevilla op Mustique ging aanvankelijk zo’n 250.000 euro kosten. Hallucinant, natuurlijk. Maar dat was dus nog niet alles.

“William en Kate willen deze keer echt zeker zijn dat ze niet belaagd worden door paparazzi of andere nieuwsgierigen”, weet een Britse royalty-expert. “Enkele jaren geleden beleefden ze een nachtmerrie toen een fotograaf erin slaagde topless foto’s van Kate te nemen. Die werden gepubliceerd in een Frans blad.”

Geheime dienst

“De eigenaar van dat magazine moest een schadevergoeding van bijna 100.000 euro betalen. Aan Kate herself, jawel”, klinkt het verder. “Om zulke gênante toestanden te vermijden heeft het prinsenpaar deze keer extreme security-maatregelen getroffen.”

Een tiental agenten van de Britse geheime dienst zijn met het gezin mee naar Mustique gereisd. Zij patrouilleren dag en nacht in en rond de villa. Er werden ook motorboten gehuurd om andere vaartuigen te verjagen wanneer ze te dicht bij het privéstrand zouden komen. Ook de politiedienst van Mustique wordt betaald om mee voor de veiligheid te zorgen. Al deze extra maatregelen hebben de prijs van deze gezinsvakantie dus 100.000 euro de hoogte in gejaagd.

Feesten en drinken

Dat prins William zo dol is op Mustique mag niet verbazen. Het eiland is erg populair bij de Britse jetset. Het werd ooit gekocht door de industrieel Lord Glenconner die gronden doorverkocht aan andere rijke Britten. Onder anderen David Bowie en Mick Jagger hadden er vroeger vakantievilla’s. Net als Amerikaanse celebs als ontwerper Tommy Hilfiger, zangeres Shania Twain en rockzanger Jon Bon Jovi. Maar vooral Williams overleden groottante prinses Margaret - de jongere zus van Queen Elizabeth - was een graag geziene gaste op Mustique. Zij deed niets liever dan feesten, roken en drinken. En ze kréég zelfs een lap grond op het Caraïbische eiland van Glenconner, een persoonlijke vriend van haar.

Elton, Liz en Cliff

De in 2002 overleden prinses Margaret bezat dus haar eigen vakantievilla op Mustique. Een plek waar ze op een bepaald moment bijna permanent woonde en tientallen beroemde vrienden uitnodigde. Onder anderen Elton John, Paul McCartney, Liz Taylor, Warren Beatty, Cliff Richard en Frank Sinatra waren ooit te gast op de legendarische etentjes die de feestprinses organiseerde.

“Margaret was toen de ongekroonde koningin van Mustique”, klinkt het daar. “Officieel was haar zus Elizabeth dat, natuurlijk. Maar zij kwam er nooit. Margaret was één van ons. Zij voelde zich hier zoveel meer thuis dan in het kille Engeland. Hier genoot ze echt van het leven en kon ze zichzelf zijn. En dat ze daardoor veel kritiek kreeg... Ach, dat nam ze er maar bij.”