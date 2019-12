3.567 officiële taken: zo hard hebben de Britse royals gewerkt in 2019 TK

30 december 2019

17u34

Bron: ANP 0 Royalty Prins Charles was het afgelopen jaar het meest actieve lid van de Britse koninklijke familie. De prins stoot zijn zus prinses Anne van de troon die de afgelopen jaren het meest in actie kwam. Dat blijkt uit het overzicht dat grote fan van het koningshuis Tim O'Donovan elk jaar naar The Times stuurt. De man, die intussen 87 is, doet dat al vier decennia.

Charles had het afgelopen jaar 521 officiële verplichtingen in zijn agenda staan. Zijn schema was divers: van een bezoek aan Japan tot aan een toer van een Britse worstenmakerij in Cornwall.

De prins van Wales wordt wel op de voet gevolgd door Anne. Zij kwam 506 keer in actie. In totaal hadden de 'werkende' leden van de koninklijke familie 3.567 officiële verplichtingen in 2019. Zo kwam koningin Elizabeth zelf 295 keer opdraven en had haar zoon prins Edward 308 afspraken op de agenda.

De in opspraak geraakte prins Andrew liet zich dit jaar een stuk minder zien. Waar hij vorig jaar nog 394 officiële verplichtingen had, waren dat er afgelopen jaar 274. Dat heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met de ophef rond zijn vriendschap met de van seksueel misbruik beschuldigde Jeffrey Epstein en het veelbesproken interview daarover. Het leidde ertoe dat hij zijn officiële taken voor onbepaalde tijd heeft moeten neerleggen.

Harry en William hadden het afgelopen jaar minder taken dan hun vader. Zij werkten respectievelijk 201 en 220 afspraken af. Kate had 126 dingen in haar agenda staan. Meghan, die wat gas terugnam tijdens en na haar zwangerschap, klokte af op 83 afspraken.