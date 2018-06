15 miljard euro aan luxe: deze paleizen zijn allemaal in het bezit van de Britse Royals DBJ

14u00 0 Royalty De Britse Queen is niet alleen het staatshoofd van het Verenigd Koninkrijk, ze is ook een van de grootste grootgrondbezitters ter wereld. Het lijstje paleizen en daarbij horende landgoeden is behoorlijk indrukwekkend en de waarde wordt alles bij elkaar geschat om en bij de 15 miljard euro. Deze tien indrukwekkende kastelen mag Queen Elizabeth tot de hare rekenen.

Buckingham Palace — Londen, Engeland

Buckingham Palace is het administratieve hoofdkwartier van de Britse Royals, het is eigenlijk het kantoor van de Queen, daar waar ze vijf dagen per week werkt. Het indrukwekkende paleis telt liefst 775 kamers, waaronder 19 officiële meetingkamers, 52 slaapkamers, 118 slaapkamers voor het personeel, 92 kantoren en 78 badkamers. Iedere zomer is het paleis open voor toeristen, die telkens in lange rijen staan aan te schuiven.

Sandringham House — Norfolk, Engeland

Koningin Elizabeth erfde Sandringham House van haar vader in 1952 en de koninklijke familie viert er ieder jaar Kerstmis. Dat was ook afgelopen jaar het geval, toen Meghan Markle er voor de allereerste keer bij was. Een unicum, want niet volgens het protocol. Harry en Meghan waren namelijk enkel verloofd en nog niet getrouwd. Het werd naar verluid een erg gezellige avond die werd afgesloten met een verfrissende winterwandeling. Daarvoor is ruimte genoeg want het huis staat op een landgoed van liefst 8000 hectare.

Windsor Castle — Windsor, Engeland

Windsor Castle is het weekendverblijf van de Queen, al is het ook een vast verblijf voor her Majesty in de paasvakantie. Volgens de officiële website van de koninklijke familie is Windsor het grootste bewoonde paleis ter wereld. De St George's Chapel in Windsor Castle deed dienst als decor voor talrijke huwelijken, waaronder dat van Harry en Meghan. Wanneer het kasteel en de kapel niet gebruikt wordt voor officiële doeleinden, staat het open voor bezoek.

Clarence House — Londen, Engeland

Het Clarence House in Londen werd tussen 1825 en 1827 gebouwd voor Wiliam Henry, Hertog van Clarence. Vandaag wordt het huis in de Britse hoofdstad bewoond door Prins Charles en Camilla, hertogin van Cornwall. Maar ook de Queen woonde er een tijdje met Prins Philip toen ze trouwden in 1947. In augustus staat het huis open voor rondleidingen.

St James's Palace — Londen, Engeland

Dit paleis werd tussen 1531 en 1536 gebouwd voor Henry VIII. Het kasteel wordt voornamelijk gebruikt voor feesten en grote evenementen waar geld wordt opgehaald voor het goede doel. Af en toe gebruikt de koninklijke familie het paleis ook voor privé-aangelegenheden zoals de doop van Prins George in 2013.

The Palace of Holyroodhouse — Edinburgh, Schotland

Het Palace of Holyroodhouse is beter bekend als Holyrood Palace en werd in 1128 eigenlijk gebouwd als klooster. Het paleis is nu de officiële verblijfplaats van de Queen in Schotland en is het hele jaar open voor het publiek. Het kasteel is het meest gekend vanwege het feest van de Schotse geschiedenis en cultuur, dat ieder jaar in juni en juli plaatsvindt.

Kensington Palace — Londen, Engeland

William III kocht Kensington Palace in 1689 van de graaf van Nottingham, die toen ook zijn minister van Binnenlandse Zaken was. Op dit moment wonen zowel Prins William en Kate Middleton als Harry en Meghan er. De 'appartementen' van de koppels tellen vier verdiepingen en twintig slaapkamers en Harry laat hun toekomstige woonst op dit moment voor 1 miljoen euro verbouwen. Leuk detail is dat de kersverse Hertog en Hertogin van Sussex ook de nieuwe buren worden van William en Kate. Sterker nog, de appartementen van de broers zouden verschillende gemeenschappelijke deuren hebben, zodat ze elkaar makkelijk kunnen bezoeken.

The Duchy of Lancaster — Lancaster, Engeland

Lancaster Castle is een groot privédomein in Noord-Engeland en eveneens in privébezit van de koningin. De bedoeling was dat het voor een apart inkomen zou zorgen, naast geld verdiend uit belastingen. Het kasteel deed tot 2011 dienst als gevangenis en staat op een landgoed van maar liefst 18.000 hectare, dat is ongeveer 180 vierkante kilometer. Een groot deel van het landgoed doet dienst als landbouwgrond voor boeren uit de omgeving.

Balmoral Castle — Aberdeenshire, Schotland

Balmoral Castle is het vakantiehuis van de koninklijke familie in Schotland. Prins Albert kocht het van Koningin Victoria in 1852, maakt het meteen met de grond gelijk om er vervolgens een nieuw kasteel neer te poten in 1856. Het landgoed van meer dan 200 vierkante kilometer (!) telt in totaal meer dan 150 gebouwen. In de documentaire 'Our Queen At Ninety' noemde prinses Eugenie (28), de kleindochter van Elisabeth, het kasteel 'het mooiste kasteel ter wereld'. "Ik denk dat oma daar echt het allergelukkigst is", zei toen ook nog. Tussen maart en juli is het kasteel open voor bezoek.

Ascot Racecourse — Berkshire, Engeland

Queen Anne bouwde de renbaan van Ascot in 1711 en koningin Elisabeth sloot die in 2004 voor een totale renovatie. Het is algemeen geweten dat de Queen dol is op paardenraces en haar eigen paarden wonnen er meer dan eens wedstrijden. Samen met 300.000 andere bezoekers is ze ieder jaar aanwezig op de wedstrijden in juni.