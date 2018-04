12-jarig terreurslachtoffer uitgenodigd op huwelijk prins Harry Daimy Van den Eede ADN

11 april 2018

20u46

Bron: VTM Nieuws, The Telegraph 0 Royalty De twaalfjarige Amelia Thompson is uitgenodigd op het huwelijk van de Britse prins Harry met de Amerikaanse Meghan Markle. Vorig jaar overleefde het meisje de aanslag in Manchester na het concert van Ariana Grande.

De Britse Amelia was sprakeloos toen ze een uitnodiging voor de bruiloft van Harry en Meghan ontving. Ze dacht eerst dat iemand haar probeerde beetnemen, maar ontdekte al snel dat de uitnodiging ‘echt’ was.

Manchester

Amelia was vorig jaar aanwezig op het concert van zangeres Ariana Grande in Manchester. Daar vond een terreuraanslag plaats waarbij 22 mensen om het leven kwamen. Ze kwam er lichtgewond vanaf, maar kampt met beschadigde stembanden van het schreeuwen tijdens de horror. Ze was ook getraumatiseerd. Momenteel is ze aan de beterhand dankzij therapie, haar paard Victor en het helpen bij de fondsenwerving voor de terreurslachtoffers en hun families. Amelia neemt de oma van een vriendinnetje dat omkwam bij de aanslag mee.