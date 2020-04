1 miljoen dollar voor exclusief interview met Harry en Meghan: “Ze denken serieus over het voorstel na” SDE

Bron: Daily Star/Daily Mail/Page Six 0 Royalty Sinds Harry (35) en Meghan (38) hun afscheid van de Britse koninklijke familie hebben aangekondigd, azen verschillende nieuwsmedia op een interview met het bekende paar. En daar heb ze behoorlijk wat geld voor over. De geboden bedragen zouden oplopen tot maar liefst 1 miljoen dollar (zo'n 914.406 euro).

Op dit moment zitten Harry en Meghan samen met zoontje Archie in een huurhuis in Los Angeles in zelfisolatie. Het koppel, dat op hun liefdadigheidsorganisatie Archewell na om werk verlegen zit, zou door verschillende tv-stations benaderd zijn in verband met een exclusief interview. Harry en Meghan zouden hun kant van het verhaal moeten vertellen, en een inkijkje geven in hun privéleven. Voor dat alles hebben de netwerken tot wel 1 miljoen dollar veil, klinkt het. En dat geld kunnen ze goed gebruiken, want ze willen graag een peperduur optrekje in Malibu aanschaffen, en moeten tegelijkertijd een rekening van 2,5 miljoen dollar (zo'n 2,3 miljoen euro) per jaar voor beveiliging ophoesten. Ook al betaalt prins Charles mee, zoals hij beloofd heeft, dan blijft het nog steeds een behoorlijke som.

Publieke opinie

“Bronnen dicht bij de hertogin geven aan dat Oprah Winfrey favoriet is om Meghan te ondervragen over hun verrassende vertrek uit ‘The Firm’ (zoals het Britse koningshuis genoemd wordt, red.)”, schrijft de Daily Star. “Toen ze nog deel uitmaakte van de koninklijke familie, was het ondenkbaar dat ze ooit een solo-interview zou geven over haar leven en hoe haar functie als prinses haar veranderd heeft. Maar nu is ze haar eigen baas. Ze staat erg onder druk, en heeft het gevoel dat het publiek de ‘liefde’ voor haar en Harry is kwijtgespeeld, nadat ze besloten om op zichzelf te gaan staan.” Meghan hoopt dan ook dat ze met het interview de publieke opinie weer voor zich kan winnen. “Ze wil camera’s toelaten in hun huis en hun familieleven", klinkt het. “Harry denkt naar verluidt ‘serieus’ na over het voorstel.”

Hoewel ze het geld goed kunnen gebruiken, zou het koppel niet van plan zijn om alles in eigen zak te steken. “Meghan wil alles aan een goed doel doneren - vermoedelijk aan de NHS, de gezondheidszorg van het Verenigd Koninkrijk, voor alle inspanningen van de eerstelijnswerkers." Een andere optie is dat het geld naar Archewell gaat, de liefdadigheidsorganisatie van Harry en Meghan.

Archie als reden

Die organisatie werd vernoemd naar Archie, het zoontje van Harry en Meghan. Volgens hun goede vriendin, dokter Jane Goodall, heeft het jongetje trouwens een belangrijke rol gespeeld in de beslissing om het koningshuis te verlaten. Volgens de antropoloog vertelde Harry haar al in de zomer van 2019 - toen Archie twee maanden oud was - dat hij niet wilde dat zijn zoon zou opgroeien onder het koninklijke protocol. “Op het einde van het gesprek kwam Meghan meeluisteren, samen met Archie", zegt Goodall aan the Daily Mail. “Hij was erg klein en erg slaperig - en hij was niet al te blij dat zijn mama hem doorgaf. Ik denk dat ik een van de eersten was die hem knuffelde, afgezien van zijn familie. Ik liet Archie zwaaien net zoals de Queen en ik zei: ‘Ik neem aan dat hij dit zal moeten leren.' Maar Harry antwoordde: ‘Nee, zo gaat hij niet opgroeien.’” Zes maanden later kondigde het koppel hun afscheid aan.

