"Ze is angstaanjagend alledaags en haar trouwjurk paste niet": Meghan Markle uitgekafferd door familievriend TDS

05 juli 2018

14u25

Als je nog steeds vol verwondering terugkijkt op het sprookjeshuwelijk van Meghan Markle en prins Harry, dan ben je ongetwijfeld niet alleen. Zo'n twee miljard keken wereldwijd naar hun grote dag, en zagen dat het goed was. Behalve dan Nicky Haslam, al jaren een vriend aan huis bij de koninklijke familie. In een interview met Daily Mail haalt hij scherp uit naar Markle.

Nicky Haslam is een 78-jarige interieurarchitect. Hij is al jaar en dag bevriend met de Britse royals, en dan in het bijzonder met prins Charles, de schoonvader van Meghan. Toch vindt hij niet dat Meghan Markle een deel mag uitmaken van de koninklijke familie. "Ze zijn angstaanjagend alledaags", zegt hij onomwonden over Meghan en haar vader Thomas. "Het zou verschrikkelijk geweest zijn moest die dikzak naar de bruiloft zijn gekomen. De koninklijke familie weet waarschijnlijk niet eens hoe ze met hem moeten omgaan". Thomas Markle kon niet op het huwelijk van zijn dochter aanwezig zijn vanwege hartproblemen.

Ook de trouwjurk van modehuis Givenchy verafschuwt Haslam. "Ik vond het kleed helemaal niet mooi", zegt hij. "Het paste haar niet, zoals nog andere dingen. Die jurk had uit een fijnere stof moeten gemaakt worden, nu leek ze wel van beton".

Haslam wordt teruggefloten

Harde woorden, die ook bij prins Charles in het verkeerde keelgat zijn geschoten. Volgens een insider zal Haslam eerstdaags op de vingers worden getikt. "Charles was erg verontrust door het interview, en hij meent dat er snobisme vanaf straalt", klinkt het. "En ook Harry is bezorgd over de constante stroom van negativiteit over Meghan. Het raakt hem, en hij is bezorgd dat de media hen uit elkaar wil rukken."

Hoewel de koninklijke familie een beperkte invloed heeft op wat er verschijnt in kranten en magazines, zouden ze dit interview niet zomaar willen laten passeren. "Nicky zal worden aangesproken en aangepakt", verzekert de insider.