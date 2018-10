“William en Harry hebben hetzelfde karakter als hun moeder”: nieuwe biografie onthult hoe prins Charles respect van zijn zonen verdiende bvb

29 oktober 2018

15u04

Bron: Daily Mail 0 Royalty De Britse prins Charles wordt op 14 november zeventig jaar. Naar aanleiding van die verjaardag brengt de Britse auteur Robert Jobson donderdag een nieuwe biografie uit over de Prins van Wales. Daarin komt vooral de relatie met zijn twee zonen, William en Harry, naar voren.

In mei vond er in Buckingham Palace een viering plaats voor de zeventigste verjaardag van prins Charles. Daar hield zijn jongste zoon prins Harry, drie dagen na zijn huwelijk met de Amerikaanse actrice Meghan Markle, een innige speech ten aanzien van zijn vader. “Vader, hoewel ik weet dat je wilde dat het vandaag niet alleen over jou mocht gaan, moet je me vergeven dat ik niet naar je zal luisteren. Net zoals ik vroeger niet naar je luisterde. Ik vraag iedereen hier om je te bedanken voor je ongelooflijke werk van de afgelopen 50 jaar”, aldus Harry.

“Jij wil elke dag veranderingen teweegbrengen. Soms bij mensen die hun leven moeten verbeteren, omdat ze op het verkeerde pad zitten. Andere keren zet je je in voor bepaalde diersoorten die bedreigd zijn. Daar putten William en ikzelf dagelijks inspiratie uit”, besloot Harry. Prins William kon zelf niet aanwezig zijn op de viering. Hij woonde de plechtigheden bij naar aanleiding van de eerste verjaardag van de aanslag aan de Manchester Arena waarbij 22 doden vielen.

Williams temperament

Prins William, Charles’ oudste zoon, staat erom bekend dat hij hard en rechtuit durft praten tegen zijn vader. Dat doet een beetje denken aan het temperament van zijn moeder, prinses Diana. Met dat opvliegende karakter kreeg hij tijdens zijn huwelijk verschillende keren te maken.

William en Harry kunnen het meestal goed met elkaar vinden. Harry is er zich bewust van dat zijn broer de nummer één is in de koninklijke troonopvolging. Veel personeelsleden in het paleis getuigen dat William soms nogal ‘moeilijk’ of ‘een beetje uit de hoogte’ kan doen.

Ook prins Charles zou op zijn hoede zijn voor de stemmingswisselingen van zijn zoon William. In de jaren direct na de geboorte van de intussen vijfjarige prins George hield William zich vooral bezig met zijn eigen gezin en had hij minder contact met zijn vader. Sindsdien is er een gereserveerdheid en koelheid aanwezig tussen het hof van William en dat van prins Charles.

Harry’s warmte

Prins Harry, die ook wel heel wispelturig kan zijn, is een veel warmer persoon dan William. Hij wordt vaak vergeleken met zijn moeder, omdat hij zijn gevoelens openlijk durft te tonen.

Tijdens de aanloop naar zijn huwelijk met Meghan Markle merkten insiders een verandering in zijn relatie met zijn vader op. Hij toonde meer respect voor hem dan voorheen. Charles heeft het huwelijk, dat plaatsvond op 19 mei, gefinancierd en zorgde ervoor dat alles vlot zou verlopen.

Op de dag van het huwelijk zag Meghan er opmerkelijk ontspannen uit, ondanks het feit dat elke beweging werd gevolgd door miljarden kijkers. Prins Harry daarentegen kon zijn zenuwen niet verbergen. Dat kon iedereen al zien op het moment dat prins Charles, door de afwezigheid van Meghans vader, haar naar het altaar begeleidde.

De weken voor hun huwelijk waren zowel voor hem als voor Meghan zenuwslopender dan iedereen zou denken. Zo maakte het koppel zelfs enkele afspraken bij Ross Barr, beter bekend als de ‘acupuncturist van de sterren’. Of die behandelingen geholpen hebben bij Harry valt te betwisten. Volgens vertrouwelingen zou de prins zich naar aanloop van het huwelijk erg humeurig en kortaf gedragen hebben ten opzichte van zijn medewerkers. “Wat Meghan wil, krijgt ze!”, zou Harry verschillende keren met een luidere stem gezegd hebben.

Respect

Prins Charles is er een voorstander van dat iedereen respect toont voor zijn moeder, Queen Elizabeth. “In mijn gesprekken met vertrouwelingen van prins Charles heeft men mij verzekerd dat William en Harry altijd de nodige eerbied tonen voor hun grootmoeder”, aldus biograaf Robert Jobson. “Insiders zeggen dan weer wel dat William en Harry niet altijd evenveel respect hebben voor hun vader.”

Stemmingswisselingen

Tot op de dag van vandaag geeft Charles toe dat hij vaak moeite heeft om de soms onvoorspelbare stemmingen van zijn zonen in te schatten. “Op dat vlak lijken ze hard op hun moeder”, aldus Jobson. “Een voormalige medewerker van het hof bevestigde dat ook. Hij zei dat zowel William als Harry vrij extreme stemmingswisselingen kunnen hebben. Ook Diana had daarmee te maken. Het ene moment was ze je beste vriendin, het andere moment je ergste vijand.”

Het valt te begrijpen waarom de twee soms een moeilijke relatie met hun vader hebben gehad. Beiden verwijten ze hun vader dat hij een groot deel van hun jeugd afwezig was. Nadat het huwelijk van hun ouders uiteen barstte, zagen de jongens hun vader nog minder. Een andere oorzaak van de spanning tussen de vader en zijn zoons was de manier waarop Charles met hun moeder omging. William en Harry waren vaak getuige van Diana’s tranen. En dan kwam Camilla Parker Bowles in hun leven. Zij verafschuwde hun moeder en werd ervan beschuldigd de derde persoon in het huwelijk te zijn.

Zelfs jaren later, toen Charles uiteindelijk met Camilla trouwde, was de stemming van de broers er meer een van aanvaarding dan van vreugde bij het vooruitzicht haar als stiefmoeder te hebben.

Rol van Meghan

Het is door de relatie tussen Meghan Markle en Charles dat zijn band met Harry verbeterd is. Meghan vond Charles meteen gastvrij, warm en vriendelijk. Ze maakte Harry duidelijk dat hij zijn vader meer zou moeten waarderen. Ze is trouwens enorm gefascineerd door de Britse koninklijke geschiedenis. Charles is enorm gecharmeerd door Meghan. “Zij is zo intelligent en aardig”, zegt hij tegen zijn vrienden. “Ze maakt Harry enorm gelukkig.” Ook Camilla en Meghan kunnen het goed met elkaar vinden. De twee ‘buitenstaanders’ zijn op korte tijd naar elkaar toe gegroeid. Meghan krijgt geregeld praktische adviezen van Camilla.

Ook de Queen heeft een grote belangstelling voor Meghan. Zoals hij in een interview naar aanleiding van zijn verloving zei, hielden zelfs koningin Elizabeths corgi’s (kleine herdershonden, nvdr.) van Meghan. De gedeelde liefde voor honden heeft de relatie tussen de twee vrouwen een heel eind op weg geholpen. Ze leerde ook snel dat ze de honden nooit mocht aaien.

Bezoekers probeerden ook wel eens om op een goed blaadje te staan bij de Queen door de honden te aaien. “Doe dat niet, ze vinden dat niet leuk”, kregen ze dan te horen. “Wat ze eigenlijk bedoelt, is dat zij dat niet leuk vindt”, zo besluit een vertrouweling.

Afgelopen week rouwde de Queen nog om de dood van haar allerlaatste corgi.