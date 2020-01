“William en Harry beëindigen vete van 2 jaar tijdens geheim gesprek” MVO

20 januari 2020

11u51

Bron: The Sun 0 Royalty Hun vete heeft twee jaar geduurd, maar nu vonden de broers het welletjes geweest, zo schrijft The Sun. De Britse prinsen Harry en William besloten deze week om in het geheim af te spreken samen met hun echtgenotes, om eindelijk de strijdbijl te begraven.

Ze konden jarenlang niet met elkaar, maar blijkbaar ook niet zonder. Harry en William waren hun hele leven erg close, maar na de komst van Meghan liep het mis. “William stelde de intenties van Meghan in vraag, en sindsdien is het niet meer goedgekomen tussen de twee”, klonk het bij insiders. “Ze praten zelfs niet meer tegen elkaar.”

Gelukkig kwam daar verandering in. “William en Harry zijn in het grootste geheim met elkaar gaan praten, ze organiseerden ook een gelegenheid om samen met Kate en Meghan hun meningsverschillen uit te praten - los van de officiële gesprekken over de Megxit. Gezien Harry en Meghan binnenkort naar Canada trekken, beseften ze dat het nu of nooit was. Ze wilden niet uit elkaar gaan in ruzie, want dan zou de vete waarschijnlijk nooit opgelost worden. Meghan, die bijvoorbeeld niet werd opgebeld om aan de officiële gesprekken deel te nemen - ze zit immers nog in Canada - werd wél gecontacteerd voor het vredesgesprek tussen de twee gezinnen. Dat is een belangrijk teken van beterschap in hun onderlinge relaties.”

“Harry en William hebben het er ook met z’n twee onderling over gehad, van man tot man, omdat hun band erg heeft geleden onder de recente ontwikkelingen. Omdat ze vroeger echt béste vrienden waren, wilden ze terug op een niveau belanden waarop ze op z’n minst weer bevriend konden zijn. Het was een prachtig initiatief, dat ze helemaal zelf bedacht hebben. Niemand heeft hen gevraagd om dat te doen, ze misten elkaar gewoon.”

Het enige spijtige aan de zaak is dat ze elkaar daarom binnenkort nog meer zullen missen. “De warmte tussen hen is terug, maar net daardoor vinden ze het nu nog erger dat ze binnenkort in verschillende landen zullen wonen. Vanwege hun drukke agenda’s zullen ze niet vaak de kans krijgen om elkaar te zien.”

Geen vrede met Charles

Alles is dus weer koek en ei tussen de twee prinsen, maar volgens dezelfde bronnen zou Charles wél nog altijd kwaad zijn op Harry. En dat gevoel is wederzijds. “William mocht dan snel over de brug komen, bij Charles en Camilla is het iets complexer”, klinkt het. “Er heerst nog steeds een gebrek aan vertrouwen tussen vader en zoon, en het zal nog lang duren eer dat hersteld is.”

De twee zagen elkaar dit weekend nog in het The Ivy-restaurant in Chelsea, waar Harry zijn emotionele speech gaf over de Megxit. “We wilden niet dat het zover kwam, maar we hadden geen andere keuze”, meende hij.

“Zowel Charles als Harry leken op dat moment goedgezind,” besluit de insider. “Ze zaten naast elkaar aan tafel en waren een hele tijd met elkaar in gesprek. Dus met wat geluk zal ook hun band ooit weer zo sterk zijn als vroeger.”