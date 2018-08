"We zijn in tranen uitgebarsten": Britse prinsessen reageren voor het eerst op 'hoedenfiasco' TDS

02 augustus 2018

17u40

Op het huwelijk van de Britse prins William en Kate Middleton waren destijds heel wat gasten uitgenodigd. Onder hen ook prinses Beatrice en prinses Eugenie, de nichtjes van William en Harry. De twee verschenen met de ongetwijfeld meest opvallende hoeden op het huwelijk, en dat veroorzaakte heel wat ophef. In de Britse Vogue reageren de twee nu voor het eerst op het voorval.

Op het huwelijk van de Britse prins William en Kate Middleton waren heel wat hoeden te zien. Ze waren niet allemaal even mooi, maar volgens de fans ging de prijs voor lelijkste hoofddeksel van de dag gaat toch duidelijk naar prinses Beatrice en Eugenie. Op de sociale media gonsde het van de kritiek over 'the ridiulous hats', en ze werden steevast vergeleken met een Teletubbie. De maker van de opvallende hoofddeksels probeerde zijn ontwerpen nog te verdedigen, maar tevergeefs: het internet lachte hem en de prinsessen grandioos uit.

Compleet overstuur

In een interview met de Britse editie van modeblad Vogue hebben de twee nu voor het eerst gereageerd op de situatie. Eugenie zegt dat zij en haar zus tijdens het feest op Buckingham Palace in tranen zijn uitgebarsten in de tuin. "Er verschenen verschrikkelijke artikels, en Beatrice was compleet overstuur. We waren net naar buiten gegaan toen ze begon te beven en huilen. Ik heb voor haar gezorgd", aldus Eugenie. "Maar een uur later begon ik zelf te huilen, en toen heeft Bea zich ontfermd over mij."

"Door te reageren willen we aantonen wie we zijn. We zijn jonge, koninklijke vrouwen, maar we zijn niet bang om ons bloot te geven", vult Beatrice aan in het interview. "Dezer dagen is het zo gemakkelijk om kritiek te geven, met al die perfecte foto's op Instagram. Maar voor ons is het belangrijk om écht te zijn. Wij zijn echt!"