"We willen graag kinderen, maar nog niet meteen" KVDS

19u17

Bron: Buitenland 0 RV c Royalty "We willen graag kinderen, maar nog niet meteen." Dat hebben de Britse prins Harry en zijn verloofde Meghan Markle gezegd tijdens hun allereerste interview sinds ze hun verloving aankondigden. Volg hier het interview.

Het koppel vertelde onder meer hoe het huwelijksaanzoek er gekomen was. "Het gebeurde enkele weken geleden in onze cottage", aldus Harry. "We aten kip en het was een ongelofelijk leuke verrassing, zo lief, natuurlijk en romantisch", aldus Meghan meteen. "Hij is op één knie gaan zitten."