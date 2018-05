"Vader Meghan heeft spijt van paparazzi-foto's" Redactie

14 mei 2018

03u15

Bron: AD 0 Royalty De vader van Meghan Markle heeft zich flink laten betalen door de roddelbladen voor een paar "spontane" kiekjes. Nu dat is uitgekomen, betuigt Thomas Markle spijt over zijn ondoordachte actie.

Volgens Thomas Jr., de broer van de aanstaande bruid, 'schaamt zijn vader zich diep'. Het paparazzi-schandaal zou naar verluid voor veel stress zorgen bij zowel het Britse koningshuis als de familie van Meghan in Amerika.

Vader Markle zou duizenden Engelse ponden hebben ontvangen voor de foto's, zo meldt de Daily Mail. Volgens Thomas Jr. wil zijn vader excuses aanbieden aan Harry en Meghan en is hij nog steeds van plan zijn dochter naar het altaar te begeleiden tijdens de grote dag.

Familie onder grote druk

De familie Markle staat naar eigen zeggen 'onder grote druk sinds de verloving van het stel bekend werd gemaakt en heeft geen moment rust meer gehad vanwege de enorme media-aandacht voor alles wat maar met Meghan te maken heeft'.

Het schandaal kwam aan het licht via het bedrijf CCT, dat de 'samenwerking' tussen Markle en de paparazzi-fotograaf vastlegde. Medewerkers van het bedrijf betrapten Meghans vader toen hij in een internetcafé een ontmoeting had met fotograaf Jeff Rayner. Een paar minuten later maakten de twee zich klaar voor een foto waarop Harry's aanstaande schoonvader lezend achter de computer te zien is, terwijl er een nieuwsbericht over Harry en Meghan op zijn scherm staat.