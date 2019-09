‘Suits’-acteur deelt nooit eerder vertoonde beelden van Meghan Markle TK

24 september 2019

20u05

Bron: RTL 0 Royalty Na negen seizoenen en tien jaar komt er deze week een einde aan advocatenserie ‘Suits’. In de Verenigde Staten wordt morgen de allerlaatste aflevering uitgezonden, en speciaal voor de gelegenheid postte acteur Patrick Adams een heleboel nooit eerder vertoonde beelden, waaronder een aantal van Meghan Markle.

Patrick Adams (38), die tien jaar lang de rol van Mike Ross vertolkte, postte de foto’s als eerbetoon aan zijn collega-acteurs. “De beste familie die je je kan wensen”, schrijft hij bij een van de fotoreeksen. Hij laat ook weten dat er nog foto’s van zijn ‘Suits’-avonturen zullen volgen. Hij start de reeks met een kiekje van de eerste keer dat hij als Mike Ross gekleed was. “Deze week zal de laatste aflevering van ‘Suits’ worden uitgezonden en zal de bijna 10 jaar durende reis die we met z’n allen hebben gemaakt eindelijk voorbij zijn”, schrijft de acteur. “Het lijkt me dus een goed idee om de komende dagen een aantal foto’s van de eerste dagen te plaatsen.”

Op de beelden zien we een erg spontane Meghan Markle (38), die onder meer uitrust in een zetel, poseert onder een paraplu en samen met collega’s poseert. De hertogin van Sussex vertolkte tot 2018 de grote liefde van Mike Ross, maar werd samen met Adams uit de reeks geschreven toen haar relatie met prins Harry serieus werd. Door haar nieuwe status als royal kon ze niet terugkeren, maar Patrick keerde wel terug voor de laatste afleveringen.

Duw op de pijltjes om alle foto’s in de reeks te zien:

Een foto die is geplaatst door Patrick Adams (@halfadams) op 23 sep. 2019 om 07:38 CEST

Een foto die is geplaatst door Patrick Adams (@halfadams) op 23 sep. 2019 om 07:31 CEST

Een foto die is geplaatst door Patrick Adams (@halfadams) op 23 sep. 2019 om 07:46 CEST

Een foto die is geplaatst door Patrick Adams (@halfadams) op 23 sep. 2019 om 07:29 CEST