'Spotify heeft miljoenen over voor deal met Meghan en Harry' SDE

31 augustus 2020

10u53

Bron: ANP 0 Royalty Prins Harry (35) en Meghan (39) zouden binnenkort wel eens hun eigen podcast op Spotify kunnen krijgen. De muziekstreamingdienst heeft er naar verluidt miljoenen voor over om een deal te sluiten met de hertog en hertogin van Sussex. Dat schrijven verschillende Britse media.

Spotify heeft eerder al een succesvolle samenwerking gesloten met voormalig First Lady Michelle Obama, en hoopt nu weer een hit te scoren met de hertog en hertogin van Sussex. In juni bereikte Spotify ook al een overeenkomst met Kim Kardashian. Volgens bronnen van de Mirror staan Harry en Meghan al een tijdje op het verlanglijstje van de streamingdienst en wordt er binnenkort een uitgebreid voorstel naar Meghans agent in de Verenigde Staten gestuurd.

Sinds het vertrek van Harry en Meghan uit het Verenigd Koninkrijk gaan er al langer geruchten over een potentiële Hollywood-carrière voor het koppel. Zo meldde Variety dat de hertog en hertogin bezig zijn met een televisieproject, waarvan ze hopen dat een van de grote zenders toehapt. De serie gaat over twee onderwerpen die Meghan zeer aan het hart liggen: empowerment van vrouwen en raciale gelijkheid.

Het zijn onderwerpen waar de hertogin zelf mee te maken kreeg tijdens haar jeugd in Los Angeles. “Het is iets waar ze heel veel mee heeft. Het is ook best politiek geladen en richt zich ook op feminisme”, weet een insider te vertellen. “Ze willen met het programma hun visie op de empowerment van jongeren voort blijven zetten.” Volgens bronnen zouden Harry en Meghan zelf ook in de reeks te zien zijn, maar niet te vaak. “Het gaat over normale mensen, niet over hen.”