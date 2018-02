"Sarah 'Fergie' Ferguson mag toch naar het huwelijk van Harry en Meghan" KDL

06 februari 2018

12u44

Bron: Daily Mail 0 Royalty Enkele dagen geleden werd verteld dat de Britse prins Harry niet van plan was zijn (voormalige) tante Sarah 'Fergie' Ferguson uit de nodigen op zijn huwelijk met Meghan Markle. Maar volgens insiders wil Harry Fergie er net wel graag bij op zijn 'grote dag'.

'Fergie' was in 2011 ook al niet welkom op het huwelijk van prins William en Kate Middleton en dat vond ze toen erg vervelend. Ze was graag met haar dochters Eugenie en Beatrice en ex-man prins Andrew op de bruiloft geweest, maar kennelijk vond de Queen dat geen goed idee. Wellicht in de wetenschap dat haar man prins Philip niet in dezelfde ruimte wil verkeren als zijn voormalige schoondochter.

Volgens de Britse tabloids zou Harry ook gezegd hebben dat Fergie geen uitnodiging voor zijn huwelijk met Meghan moest verwachten, maar niets zou minder waar zijn. Harry zou er namelijk in het Britse koningshuis voor gepleit hebben dat Fergie wel aanwezig zou mogen zijn. "Harry heeft voet bij stuk gehouden", vertelt een bron. "Eerst wilden ze van hogerhand dat Fergie enkel op het avondfeest aanwezig zou zijn, maar daar ging Harry niet mee akkoord. Hij wil Fergie er ook al tijdens de ceremonie bij".