"Kleine Charlotte speelt de baas over haar grote broer", beaamt de Queen

Charlotte (2), de jongste van prins William en Kate, is een pittig dametje. Als het tussen haar en haar 'grote' broer George (4) gaat, is Charlotte de baas.

Dat liet Queen Elizabeth II zelf uitschijnen toen ze deze week een prijs uitreikte in Sandringham. De overgrootmoeder van Charlotte en George vroeg aan een meisje of ze goed voor haar kleine zus zorgde. De moeder van het meisje gaf daarop aan dat het eigenlijk andersom was. Daar moest de Queen om lachen, want volgens haar "was het nét zo bij Charlotte en George".

Ook mama Kate verklapte al dat Charlotte de dominantste van de twee is. "Er bestaat geen twijfel over: Charlotte heeft leiding heeft", lachte ze.

Binnenkort krijgt Charlotte er een broertje of zusje bij om voor te zorgen, want Kate is zwanger van haar derde kind.

De Queen is de overgrootmoeder van George en Charlotte.