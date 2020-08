“Queen Elizabeth keert dit jaar niet meer terug naar Buckingham Palace” SDE

24 augustus 2020

07u49

Bron: ANP 0 Royalty Koningin Elizabeth (94) keert na haar zomerverblijf in Schotland niet zoals gebruikelijk terug naar Buckingham Palace in Londen. Dat schrijft The Sunday Times, die zich baseert op paleisbronnen. In plaats daarvan gaat de Queen weer naar Windsor Castle, waar ze zich de afgelopen maanden tijdens de coronacrisis isoleerde.

De Queen (94) kan zich in haar geliefde Windsor Castle beter afschermen van de buitenwereld, klinkt het. In maart ging ze daarom al eens naar het kasteel, waar haar echtgenoot prins Philip (99) zich bij haar voegde vanuit Sandringham House in Norfolk. De koningin kwam tot haar vertrek begin deze maand naar Schotland de deur niet uit, los van ponyrijden in het aangrenzende park en een enkele ceremonie in Windsor Castle. Ook wipte ze over naar Royal Lodge, voor het huwelijk van kleindochter Beatrice.

Of de Queen in het najaar toch nog (af en toe) naar Buckingham Palace zal gaan, zal afhangen van de geldende coronamaatregelen en hoe het risico voor de koningin wordt ingeschat, aldus de Sunday Times. Ook wordt al gekeken op welke wijze de Queen op 8 november kan deelnemen aan de jaarlijkse herdenking van de oorlogsdoden op Remembrance Sunday. Aan de plechtigheid bij de Cenetaph in Londen nam ze sinds 2016 al niet meer actief deel. Haar krans werd gelegd door prins Charles, terwijl ze zelf toekeek vanaf het balkon van het tegenoverliggende Foreign and Commonwealth Office. Het is nog onduidelijk in welke mate de altijd massale plechtigheid, waaraan duizenden veteranen deelnemen, dit jaar doorgang kan vinden.

Volgens de Britse pers wordt het de langste periode dat koningin Elizabeth niet op Buckingham Palace is geweest, in de 68 jaar dat ze regeert.

