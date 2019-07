Prinses Louise loopt stage bij modehuis Scapa TK

25 juli 2019

10u39 1 Royalty Prinses Louise, de dochter van prins Laurent en prinses Claire, heeft er een bijzondere stage opzitten. De 15-jarige jongedame kon via haar schoolopleiding in Brussel een plek bij modehuis Scapa versieren. Daar mocht ze een week lang meevolgen bij de hofleverancier.

Scapa zorgde naar eigen zeggen voor ‘een planning die een breed beeld gaf van de modesector’. Prinses Louise zou erg geïnteresseerd zijn in de modewereld, en hielp onder meer klanten in de showroom in Antwerpen en ging ook op pad met de kopers om nieuwe collectiestukken aan te kopen. Daarnaast bracht ze ook een bezoek aan kledingfabrikant Flanders Fashion Makers in Alken en aan het Modemuseum van Hasselt. “La mode est ma passion,” klonk het bij de jonge fashionista.

Het Belgische koningshuis heeft een goede band met Scapa, die al meer dan tien jaar outfits voor de koninklijke familie levert. In 2017 kregen ze daarvoor ook de officiële titel van hofleverancier.