“Prinses Eugenie wil geen koninklijke titel voor haar kind” BDB

29 september 2020

21u53

Bron: ANP 0 Royalty De Britse prinses Eugenie (30) en haar man Jack Brooksbank (34) willen naar verluidt niet dat hun aankomende zoon of dochter een koninklijke titel krijgt. Het stel, dat afgelopen week bekendmaakte begin 2021 hun eerste kind te krijgen , volgt daarmee het voorbeeld van prins Harry en zijn vrouw Meghan. Dat meldt Vanity Fair.

"Zelfs als koningin Elizabeth hen een titel aanbiedt als geschenk, dan weigeren Eugenie en Jack die naar alle waarschijnlijkheid”, aldus een bron in het magazine. “Na alles wat er met haar vader prins Andrew is gebeurd, weet ze als geen ander dat het dragen van een titel zowel een zegen als een vloek kan zijn. Jack en zij willen dat hun kind een zo normaal mogelijk leven krijgt en later gewoon gaat werken om zijn of haar eigen geld te verdienen. Ze geven niet veel om titels, hun grootste belang is dat hun kind gezond en gelukkig opgroeit.”

De 30-jarige prinses trouwde in 2018 met Jack, nadat ze al zeven jaar samen waren.

