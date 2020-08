“Prinses Eugenie was kwaad omdat Harry en Meghan hun zwangerschap aankondigden tijdens haar trouwfeest” MVO

11 augustus 2020

21u21

Bron: The Sun 0 Royalty Prinses Eugenie (30) stelde het niet op prijs dat prins Harry (35) en Meghan Markle (39) hun grote babynieuws deelden op haar trouwdag. Volgens de prinses had het koppel met gemak nog een paar dagen kunnen wachten, zo beweert de nieuwe biografie ‘Finding Freedom’.

Eugenie stapte in het huwelijksbootje met Jack Brooksbank in oktober 2018, in de St George’s chapel te Windsor. Na de ceremonie was er zoals gebruikelijk een extravagant feest. Daar lieten Meghan en haar echtgenoot prins Harry plots aan de gasten weten dat ze in verwachting waren. Groot nieuws, zo groot zelfs dat het het huwelijk van Eugenie al snel overschaduwde. “Iedereen had het alleen nog over de koninklijke baby”, zegt een insider. “Eugenie vond dat heel ongepast. Zo’n nieuws nét op haar trouwdag wereldkundig maken, terwijl ze even goed een paar dagen hadden kunnen wachten... Dat was redelijk onbeleefd.”

Dat terwijl Eugenie en Harry altijd de beste vrienden waren geweest. Zij was één van de eerste personen binnen het koningshuis die op de hoogte was van zijn relatie met Meghan. Aanvankelijk was ze ook gek op de Amerikaanse actrice. Ze zou haar “de perfecte match” voor haar neef genoemd hebben. Eugenie en Jack gingen zelfs een paar keer op double date met Harry en Meghan. Dat net zij haar zoiets lapten op haar trouwdag, voelde dus aan als verraad.

Sarah Ferguson en prins Andrew, Eugenie’s moeder en vader, waren ook niet blij met de “egoïstische zet” van Harry. Nog geen 40 minuten nadat Buckingham Palace het babynieuws officieel met de wereld deelde, stuurden ze allebei tweets over het huwelijk van hun dochter uit. Geen van beiden plaatsten ze iets op sociale media over de zwangere Meghan.

Meghan en Harry voelden zich naar eigen zeggen niet meer thuis binnen de koninklijke familie, en vertrokken naar de Verenigde Staten. Dat deden ze samen met hun zoontje, Archie, die geboren werd op 8 mei 2019. Ook toen kregen ze commentaar te verwerken, gezien het beruchte ‘Megxit’-nieuws een dag voor de verjaardag van hertogin Kate Middleton werd gedeeld.