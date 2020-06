“Prins Joachim is nochtans geen enfant terrible” SRB

02 juni 2020

05u55 0 Royalty Prins Joachim (28), de tweede zoon van prinses Astrid, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn aanwezigheid op een lockdownfeestje in het Spaanse Córdoba. Hij testte nadien positief op het coronavirus. “Ik heb grote spijt. Ik zal de gevolgen dragen.”

De prins verbleef de afgelopen maanden bij zijn ouders. Op zondag 24 mei vloog hij vanuit Brussel naar Madrid, van daaruit reisde hij door naar Córdoba. Dat had hij niet mogen doen, want in Spanje geldt een quarantaineperiode van twee weken voor mensen die uit het buitenland komen. Joachim moest naar verluidt in Spanje zijn om stage te lopen bij een bedrijf. Dat zou verklaren waarom hij ons land mocht verlaten. Reizen voor het werk wordt beschouwd als een essentiële verplaatsing. Maar een paar dagen na zijn aankomst woonde hij dus een feestje bij. Nadat de prins milde symptomen kreeg, liet hij zich testen op Covid-19. De uitslag was positief. Hij gaf daarop 27 contacten door aan contacttracers. Maar dat zijn niet noodzakelijk allemaal feestgangers. Er zouden ook mensen kunnen bijzitten die hij voor zijn stage zag.

Liever niet in de kijker

Dat uitgerekend Joachim opduikt op een lockdownparty, verbaast royaltykenner Mario Danneels. “Het gezin van prinses Astrid is juist heel vroom. Van alle kinderen is Joachim de grootste speelvogel. Hij gedraagt zich losser dan de anderen. Maar een enfant terrible? Nee, dat is hij allerminst.” Joachim loopt trouwens niet graag in de kijker, zegt Danneels. “Hij heeft niet voor niets voor een leven in het buitenland gekozen.”

Wie de andere aristocraten op het feestje waren, is niet bekend gemaakt. Toeval of niet, prins Joachim heeft al jaren een relatie met een Spaanse uit Córdoba, Victoria Ortiz. “Het zal allicht geen professioneel feestje geweest zijn”, denkt Danneels.

Alle contacten van de prins moeten twee weken in quarantaine blijven. Volgens Spaanse media testten minstens elf aanwezigen intussen negatief en heeft geen van Joachims contacten symptomen van corona. De Spaanse politie heeft een onderzoek geopend naar de reis van de Belgische prins.