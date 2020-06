“Prins Harry ziet enorm af van zijn beslissing om het koningshuis te verlaten” MVO

29 juni 2020

15u16

Bron: Mirror 0 Royalty Prins Harry (35) en zijn vrouw Meghan Markle (38) besloten om de Britse monarchie achter zich te laten, maar stiekem heeft de hertog van Sussex daar al lang spijt van. Dat schrijven royaltywatchers Andy Tillett en Dylan Howard in hun boek ‘Royals At War: The Inside Story of Harry and Meghan’s Shocking Split With the House of Windsor’.



“Aanvankelijk zag hij de verhuis van Londen naar Los Angeles volledig zitten, maar al snel kreeg hij last van heimwee”, klinkt het. “Dat gevoel bereikte een hoogtepunt toen zijn vader, prins Charles, positief testte op corona. Hij wilde bij zijn familie zijn, maar dat ging niet vanwege de lockdown. Daarbovenop heeft hij ook nog eens vliegangst, die hij telkens moet overwinnen wanneer hij de lange oversteek van Groot-Brittannië naar de Verenigde Staten maakt.”

“Meghan probeert hem te steunen”, gaat het verder. “Zij drukt hem op het hart dat hij hun nieuwe leven in L.A. geweldig zal vinden eens de mediastorm overwaait.” Het koppel woont momenteel samen met hun zoontje, Archie, in een chique villa in Beverly Hills. “De glitter en glamour van Hollywood is Meghan op het lijf geschreven, maar voor Harry is het een hele aanpassing. Royals zijn het gewoon om media-aandacht uit de weg te gaan, terwijl celebs zoals Meghan die net opzoeken.” Toch is de kans dat de prins zal terugkeren naar zijn thuisland heel klein. “Hij heeft zijn keuze gemaakt. Het zou niet makkelijk zijn om alles nu weer ongedaan te maken.”

