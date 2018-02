"Prins Harry zal ex-vriendinnen Chelsy en Cressida uitnodigen op zijn huwelijk met Meghan" KDL

26 februari 2018

13u26

Bron: Daily Mail 3 Royalty De Britse prins Harry (33) is nog altijd goed bevriend met zijn ex-vriendinnen Chelsy Davy (32) en Cressida Bonas (29) en dat zorgt ervoor dat hij hen hoogstwaarschijnlijk zal uitnodigen op zijn huwelijk met Meghan Markle (36) in mei.

Eén van Harry's langste relaties was met Chelsy Davy. De Zimbabwaanse vormde in totaal zeven jaar lang een relatie met de Britse prins en er werd zelfs lange tijd verwacht dat de twee in het huwelijksbootje zouden stappen. In 2010 kwam er echter een einde aan hun relatie. Na de breuk vertelde Chelsy in een interview dat een relatie hebben met een prins vooral "gek en beangstigend" is. De blondine kon naar eigen zeggen niet leven met alle aandacht en geniet nu van een rustiger leven in Afrika. Dat Harry en Chelsy nog steeds goed bevriend zijn, werd duidelijk toen Chelsy in 2011 zelfs een uitnodiging kreeg voor het huwelijk van prins William en Kate Middleton.

In 2012 maakte Harry na enkele scharrels nog eens tijd voor een langere relatie. Dit keer met actrice Cressida Bonas. Het was prinses Eugenie die haar goede vriendin Cressida aan Harry voorstelde. Het koppel werd af en toe samen gekiekt en net als bij Chelsy werd lang gedacht dat Cressida de vrouw van Harry ging worden, maar de twee gingen in 2014 uit elkaar. Ondertussen is Harry stapelverliefd op actrice Meghan Markle met wie hij dus binnenkort in het huwelijksbootje stapt. Volgens bronnen zal Cressida zich net als Chelsy aan een uitnodiging mogen verwachten voor de grote dag van Harry en Meghan. "Harry heeft ervoor gezorgd dat er na de relatiebreuken geen wrevel ontstond. Ik denk ook niet dat Meghan het erg zal vinden als hij hen uitnodigt voor hun huwelijk", klinkt het in Daily Mail.