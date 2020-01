"Prins Harry wil niet dat Meghan eindigt zoals zijn moeder Diana” Kelly Theunis

08 januari 2020

22u38 0 Royalty Prins Harry en Meghan Markle nemen een stap terug als “seniorleden van het Britse koningshuis”. Maar wat is de reden achter deze beslissing en wat zou Queen Elizabeth hiervan vinden? VTM NIEUWS-royaltywatcher Eva Peeters beantwoordt een aantal vragen.

Volgens Eva Peeters komt de beslissing niet onverwachts. Prins Harry en Meghan stonden al maanden onder druk. Vooral Meghan bleek het moeilijk te hebben met alle aandacht van de Britse pers. Eva denkt dat Harry met de terugstap zijn vrouw en zoontje wil beschermen: “Hij heeft sowieso al een moeilijke relatie met de pers sinds de tragische dood van zijn moeder. Hij zei in een interview dit najaar dat elke cameraklik hem doet terugdenken aan die donkerste periode in zijn leven. En hij wil natuurlijk voorkomen dat zijn vrouw hetzelfde meemaakt.”

Het koppel maakt misschien ook een ongebruikelijke beslissing binnen het Britse koningshuis. Toch zouden er aanwijzingen zijn dat Queen Elizabeth al langer op de hoogte was. Harry en Meghan vierden bijvoorbeeld in 2019 geen Kerstmis met de familie. Ook tijdens de kersttoespraak van de Queen zou er geen foto van het stel op de achtergrond hebben gestaan. “Misschien is Elizabeth helemaal niet blij met de beslissing. Het is een vrouw van tradities en dit is natuurlijk buiten de lijntjes kleuren”, aldus de royaltywatcher.

Ze zouden ook verhuizen naar Canada. Dat lijkt Eva een logische keuze: “Meghan heeft daar al een tijdje gewoond toen ze nog actrice was en in de serie ‘Suits’ speelde. Ze heeft daar een vriendenkring en voelt zich daar echt thuis. Daarnaast is het ver weg van alle Britse pers. Ik denk dat dat de rust is die ze een beetje willen opzoeken.”