"Prins Harry ontmoet schoonvader deze maand" SD

05 maart 2018

10u55

Bron: De Telegraaf 1 Royalty Prins Harry maakt zich op voor de eerste ontmoeting met zijn aanstaande schoonvader. Thomas, de vader van Meghan Markle, komt volgens Britse media later deze maand naar Londen.

Meghans gescheiden ouders komen naar de Britse hoofdstad voor de doop van hun dochter. In aanloop naar haar huwelijk met Harry treedt Meghan toe tot de Anglicaanse kerk. Volgens The Sunday Times wordt de voormalige actrice mogelijk volgende week al gedoopt tijdens een besloten ceremonie op Kensington Palace. Aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby, die Harry en Meghan op 19 mei in de echt verbindt, zal de Amerikaanse dopen.

Prins Harry heeft zijn aanstaande schoonvader nog niet ontmoet. Meghans moeder Doria Ragland daarentegen is geen onbekende van de prins, zo was zij in september van de partij tijdens de slotceremonie van de Invictus Games in Toronto.

Meghan lijkt haar handen vol te hebben met het aanstaande huwelijk. De 36-jarige nam volgens The Mirror zondag afscheid van haar vrijgezellenbestaan. Met vriendinnen liet ze zich in een luxe spa in de watten leggen. Volgens de krant waren er twee opvallende afwezigen bij het vrijgezellenfeest. Meghans moeder Doria Ragland en Kate Middleton, de hertogin van Cambridge, werden niet gespot. Doria zou nog thuis in Los Angeles zijn en ook Kate, die in verwachting is van haar derde kind, zou thuis zijn gebleven om uit te rusten.