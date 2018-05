"Prins Harry en Meghan op huwelijksreis naar luxe park in Canada" Maxime Segers

28 mei 2018

22u05

Bron: AD 0 Royalty Nu Prins Harry en Meghan Markle officieel man en vrouw zijn, kan een huwelijksreis niet uitblijven. Volgens TMZ brengen de tortelduifjes hun wittebroodsweken door in het luxe Fairmont Jasper Park Lodge in Canada.

Ingewijden vertellen aan de Amerikaanse entertainmentsite dat het stel de meest luxe kamer heeft geboekt, namelijk The Royal Retreat. Het zou gaan om een kamer van meer dan 500 vierkante meter met een uitzicht op het park. Harry (33) en de drie jaar oudere Meghan zouden niet helemaal alleen zijn tijdens hun romantische tripje. Bronnen beweren dat er zowel Britse als Canadese beveiliging aanwezig zal zijn.



Het is nog niet duidelijk wanneer het stel aankomt en of ze de gehele vakantie in Canada doorbrengen. Eerder werd er gespeculeerd dat Harry en Meghan naar Afrika zouden gaan voor hun huwelijksreis. Ze zijn daar al meerdere malen geweest en de diamant uit de verlovingsring van de brunette is afkomstig uit Botswana.

Koninklijk bezoek

Jasper National Park is onderdeel van de Rocky Mountains in Canada. Het is niet de eerste keer dat er koninklijk bezoek arriveert. In 1939 brachten de ouders van de huidige koningin Elizabeth hun tijd door in het luxe park. Ook Elizabeth zelf en Philip verbleven in Fairmont Jasper Park Lodge. Daarnaast is de locatie in trek bij grote Hollywoodsterren als John Travolta en Bill Gates.