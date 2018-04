"Pasgeboren prinsje van Kate en William heet Albert" KVE & FT

26 april 2018

22u55 0 Royalty De hertog en de hertogin van Cambridge zullen hun pasgeboren zoontje de naam Albert geven. Dat ontdekte de Britse krant Daily Mail op de website van het koningshuis.

Wanneer je deze vooravond www.royal.uk/prince-albert intypte, verscheen de melding 'toegang geweigerd'. Het is dezelfde boodschap die je krijgt wanneer je de pagina's van broertje prins George (4) en zusje prinses Charlotte (2) probeert te bezoeken. Wanneer je zoekt op een pagina van een van de andere namen die de ronde doen, zoals Arthur of Alexander, krijgt de bezoeker alleen de melding 'pagina niet gevonden'.

Het blijft intussen wachten op een officiële mededeling. Prins William en zijn vrouw Kate hadden die normaal vandaag moeten doen, omdat de namen van hun twee andere kinderen ook na twee dagen bekend werden gemaakt. Tot dusver blijft het echter stil bij de familie Cambridge.

Het is dus nog afwachten wat het wordt. Prins William verklapte eerder al dat zijn zoon "een sterke naam" zou krijgen.

Intussen gaat het goed met de baby en moeder Kate. Dat heeft prins William gisteren in het voorbijgaan gezegd tegen Britse journalisten. Die wachtten hem op bij Westminster Abbey in Londen waar de hertog van Cambridge, samen met broer prins Harry en aanstaande schoonzus Meghan Markle, een herdenkingsdienst bijwoonde. "Heel goed, dank u. Iedereen doet het goed, gelukkig", aldus William. De baby slaapt redelijk goed "tot nu toe, dus hij gedraagt zich en dat is goed".