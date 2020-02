“Paola wordt onterecht overladen met alle zonden van de wereld”: Is de publieke opinie te hard? Mario Danneels

28 februari 2020

06u00

Bron: Story 0 Royalty De ‘coverster’ van de allereerste Story was prinses Paola. Het artikel meende dat zij en Albert “weer in peis en vree met elkaar” leefden. 45 jaar later weten we dat het toekomstige vorstenpaar toen op scheiden stond na de geboorte van Delphine. Paola draagt echter niet de volle schuld dat het tot vorige maand geduurd heeft om haar te erkennen, springen intimi nu in de bres.

“Paola is veranderd. De mooie prinses, die met haar 37 jaar nog niets van haar charme heeft verloren, is niet langer het onderwerp in de roddelrubrieken in de schandaalbladen. Er valt namelijk niets meer te roddelen.” Dat was in 1975 de aanhef van het eerste royaltystuk ooit in Story. Verderop in het artikel schreef de journalist dat de ‘pop-prinses’ ‘bewust op de kalmere toer gegaan is’ en dat ‘het huwelijk van Albert en Paola weliswaar z’n ups en downs gehad heeft’ maar dat de brokken gelijmd waren. Het zou nog een kwarteeuw duren eer België met Delphine kennismaakte en zou leren dat de advocaten van Albert en Paola destijds in werkelijkheid de echtscheiding aan het onderhandelen waren. Sinds Delphines erkenning vorige maand neemt de kring rond het vorstenpaar het nu op voor Paola: zij is niet de enige reden waarom de pijnlijke saga zolang moest aanslepen. “Albert had zich vastgeketend aan zijn leugen”, verdedigt een intimus de koningin.

Doorstart

In Paris Match springt een kennis voor onze vorstin-op-rust in de bres: “Het is niet Paola’s fout. Ze wordt ten onrechte met alle zonden van de wereld overladen. Men kan begrijpen dat een vrouw niet meer over haar rivale wil horen spreken. Maar Albert had Delphine eerder kunnen en moeten erkennen, en dan zou niets van wat we hebben meegemaakt ooit gebeurd zijn.” Verschillende mensen uit de entourage van de ouders van koning Filip durven sinds de erkenning van Delphine voor het eerst vrijuit te spreken, “alsof de tijd van waarheid eindelijk gekomen is en de verstikkende loden mantel opgetild mag worden”, schrijft het Brusselse blad. En die intimi zitten op één lijn: er bestond een pact tussen Albert en Paola om in 1984 – het jaar van hun verzoening en hun 25ste huwelijksverjaardag – wérkelijk met een schone lei te beginnen. “Als koppel konden ze slechts een doorstart maken op deze voorwaarde: het verleden uitwissen om de toekomst op te bouwen. Je moet er niet enkel een erfeniskwestie achter zoeken, of het dictaat van Paola. Het was eerder: laten we ons leven van nul herbeginnen, heropstarten op een nieuwe basis. We moeten niet met stenen naar hen gooien, veel koppels herkennen dat.”

“Een beetje miskend”

Andere getuigen nemen het ook op voor de overige dames in het spel, Delphine en haar moeder Sybille de Selys-Longchamps, en wijzen opnieuw koning Albert II – niet Paola – met de vinger: “Deze vrouw heeft een eervol pad genomen”, neemt een kennis het voor Sybille op. “Ze heeft nooit iets gevraagd, haar dochter ook niet. Het is pas later, eens Albert zich aan zijn leugen had vastgeketend, dat de lijdensweg begonnen is.” “Als we even vergeten dat de weigering van het vaderschap voor Delphine synoniem heeft gestaan aan groot leed, hebben Albert en Paola gelijk gehad om schoon schip te maken: Alberts regering heeft aangetoond hoe ze mekaar aanvulden en welk nieuw elan ze hadden”, weet nog een vertrouweling. “Maar de wonden zijn én blijven daar. Vandaag kan niets die nog uitwissen. Laten we vooral aan Delphine denken: op affectief vlak heeft zij nog steeds geen vader.” De nieuwe koningsdochter heeft nog steeds niet gereageerd op de erkenning, haar moeder Sybille wel – en vol filosofie naar haar ex-minnaar toe. “Wat gebeurd is, verklaart zich door de lessen van het leven. Albert had een kindertijd zonder liefde. Hij heeft die affectieve kant nooit gekend, het is een kwetsbare man. Hij had geen makkelijke positie met zijn titel. De pijn was aanwezig, en de ontkenning ook”, zei de barones bij RTL-TVI. Hetzelfde geldt voor koningin Paola. Wij hadden het in 1975 alvast bij het juiste eind: die periode hééft haar voorgoed veranderd.