‘Oververmoeide’ Meghan moet bezoek aan Zambia afzeggen uit vrees voor zikavirus LH

25 november 2018

17u31

Bron: The Daily Mail 0 Royalty Meghan Markle heeft haar geplande bezoek met prins Harry aan het Afrikaanse land Zambia moeten annuleren. De hertogin van Sussex, intussen vier maanden zwanger, werd afgeraden het land te bezoeken omwille van het risico op besmetting met het zikavirus.

Prins Harry is intussen alleen naar Zambia vertrokken voor een tweedaags bezoek terwijl zijn echtgenote in eigen land tijd doorbrengt met haar moeder Doria, die momenteel in Groot-Brittannië vertoeft. Officieel was het de bedoeling dat Harry de reis alleen zou maken, maar insiders bij het paleis zeggen dat het aanvankelijk toch bedoeld was als een gezamenlijk bezoek.

Prins Harry is gisteravond al vertrokken en zal er vandaag nog een officiële receptie bijwonen met Zambiaanse hoogwaardigheidsbekleders. Zijn reis brengt hem ook naar de Burma Barracks in de hoofdstad Lusaka, waar hij de gesneuvelden van beide wereldoorlogen zal herdenken.

Een insider van het koningshuis vertelde aan de Britse krant The Sun nog dat Meghan “oververmoeid is en om die reden bedenkingen had bij een bezoek aan een land met zelfs de geringste zikadreiging”. Minder dan een maand geleden reisde de hertogin met haar echtgenoot prins Harry nog naar Fiji en Tonga tijdens hun tour door de commonwealth. Ook die bezoeken werden haar afgeraden, gezien het zikavirus daar ook heerst.