“Onprofessioneel”: Meghan Markle krijgt kritiek omdat ze handen in haar zakken steekt TK

02 november 2018

12u55

Bron: StyleCaster/Express UK 0 Royalty Je handen in je zakken steken, dat is iets waar de meeste mensen geen twee keer over nadenken. Maar als je Meghan Markle heet en zopas een lidkaart hebt gekregen van het Britse koningshuis, is dat blijkbaar een breuk van de etiquette. De hertogin van Sussex krijgt kritiek voor het gebaar, ook al doet ze dat niet zonder reden.

Tijdens hun rondreis door Australië en Nieuw-Zeeland brachten prins Harry en Meghan een bezoek aan Courtenay Creative, een organisatie die jongeren begeleidt die de filmwereld in willen. Meghan koos daarbij voor een mouwloze witte jurk en maakte gretig gebruik van de zakken. Op heel wat foto’s van het evenement zitten haar handen in haar kleed verstopt.

“Onprofessioneel”, is het harde oordeel van etiquette-expert William Hanson, die zijn mening ook verkondigde in verschillende Britse kranten. “Ik weet dat hunne hoogheden een nieuwe, relaxtere versie van de monarchie doorvoeren, maar dit is een stap te ver. Er is een goede vorm van casual een een slechte vorm, en dit behoort tot de laatste groep.” Hij vindt dan ook dat het probleem gecorrigeerd moet worden. “Verder heeft ze beeldige manieren, dus het kan niet moeilijk zijn om dit in de toekomst te vermijden.”

Onwennig

Het is overigens niet de eerste keer dat Meghan gespot wordt met haar handen in haar zakken, en daar is ook een reden voor. Judi James, experte in lichaamstaal, gaf een interview met OK! Magazine over het verschijnsel. Zij wijt het aan de onwennigheid van Meghan, die nog niet zo lang haar koninklijke rol vervult. “De klassieke reden waarom mensen hun handen in hun zakken steken, is dat ze een onbewust verlangen hebben om zichzelf te verbergen of minder zichtbaar te maken.”

Daarnaast is het ook een manier om ervoor te zorgen dat je handen geen andere gênante dingen doen. “Dames zoals Meghan hebben soms een clutch of handtas vast, maar vaak ook helemaal niets. En dan is het de vraag wat je met je handen aanmoet. In plaats van wild te gesticuleren en zo pijnlijke foto’s in de pers te zien, stopt Meghan ze liever in haar zakken.”