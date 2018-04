'Omroeper' staat al klaar voor baby William en Kate SD

13 april 2018

15u26

Bron: ANP 0 Royalty Het wordt langzaamaan drukker bij het St. Mary's ziekenhuis in Londen. Kate Middleton (36), de hertogin van Cambridge, bevalt daar later deze maand van haar derde kind. Ook stadsomroeper Tony Appleton is weer van de partij, melden journalisten die bij de zogenoemde 'Lindo' vleugel van het ziekenhuis staan.

Appleton werd wereldberoemd toen hij in juli 2013 de geboorte van het eerste kind van prins William (35) en Kate aankondigde. De stadsomroeper in klederdracht zag er heel officieel uit, maar bleek helemaal niet in dienst van de Britse koninklijke familie.

Sinds de geboorte van prins George (4) nodigt de nu 81-jarige Appleton zichzelf uit voor alle grote gebeurtenissen binnen de Britse koninklijke familie. Zo stond hij in november nog bij Kensington Palace, waar de verloving van prins Harry en Meghan Markle werd aangekondigd.

Kate is sinds 23 maart met zwangerschapsverlof. Wanneer ze is uitgerekend, is niet bekend. Britse media rekenen erop dat de baby eind april wordt geboren, enkele dagen voor de zevende huwelijksverjaardag van de hertog en hertogin van Cambridge op 29 april.