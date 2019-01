“Nederlandse koninklijke familie laat Rubens veilen” Redactie

Bron: AD 0 Royalty Veilinghuis Sotheby's biedt eind deze maand in Londen en New York kunstvoorwerpen aan afkomstig uit de collectie van het Nederlandse koninklijk huis. Het gaat om dertien tekeningen van oude meesters en twaalf kavels met Chinees porselein, serviesgoed en zilverwerk. Dat meldt NRC handelsblad.

De Nederlandse Rijksvoorlichtingsdienst (RVD), belast met de woordvoering van het Koninklijk Huis, en Sotheby's willen niet zeggen wie de inbrenger is. In de catalogus van de Londense veiling staat ‘property of a princess’.

Willem II

De tekeningen die op 30 januari in New York worden aangeboden stammen uit de fameuze kunstcollectie van Willem II (1792-1849) en zijn echtgenote Anna Paulowna, de dochter van de Russische tsaar.

Het topstuk is een tekening van Peter Paul Rubens (1577-1640). De geschatte opbrengst is 2,5 tot 3,5 miljoen dollar (2,2 tot 3 miljoen euro), zo staat in de catalogus.