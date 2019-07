‘Moedermaffia’ richt haar pijlen op Meghan Markle: “Ze draagt Archie helemaal verkeerd” Redactie

11 juli 2019

15u00

Bron: AD.nl 0 Royalty Zoals zoveel jonge moeders heeft nu ook Meghan Markle de ‘moedermaffia’ over zich heen gekregen. Ze droeg baby Archie helemaal verkeerd en had ‘m wel een zonnehoedje en sokken mogen aantrekken, luidt de kritiek.

Meghan Markle, de vrouw van de Britse prins Harry, bracht haar twee maanden oude zoontje gisteren mee naar een polowedstrijd. De 37-jarige voormalige actrice moedigde daar samen met schoonzus Kate Middleton hun koninklijke mannen aan, die deelnamen aan het toernooi voor het goede doel. Maar meteen nadat er foto's online verschenen van het uitje, kwamen de reacties op gang, schrijft Daily Mail. Onder meer onder de foto die de Britse krant op Instagram zette, uitten volgers hun ongenoegen.

Tientallen zogeheten momshamers menen dat Meghan eruit zag alsof ze Archie elk moment kon laten vallen. “Meghan weet niet hoe ze haar eigen baby moet dragen! Schande”, schreef iemand op Instagram. Een ander: “De manier waarop kleine Archie wordt vastgehouden is eng.” Of: “Waar is de nanny om de baby te dragen?”

En daar bleef het niet bij. Meghan, die liefdevol naar haar zoontje keek en hem op zijn hoofd kuste, had volgens de critici de baby een hoedje en sokken aan moeten trekken. “Hij is nog zo jong, zonnebrandcrème is niet genoeg.”

Flink wat mensen verdedigden de jonge moeder wel. Sommige nieuwe moeders zijn nu eenmaal onwennig met hun baby in de eerste periode, zeggen sommigen, en de momshamers zouden haar met rust moeten laten. “Het zal haar thuis vast prima afgaan, maar nu wil ze waarschijnlijk haar baby beschermen tegen de camera's en alle meningen”, schrijft iemand. “Maar dat is waarschijnlijk moeilijk voor jullie om te zien omdat jullie allemaal zo perfect zijn.”

Samen

De gezinnen van de Britse prinsen, inclusief de drie kinderen van William en hun kersverse neefje Archie, werden gisteren bij de polowedstrijd voor het eerst samen in het openbaar gezien. Het was ook eerste keer dat de kleine prins Louis, het jongste zoontje van William en Kate Middleton, werd gezien bij een wedstrijd.

De polowedstrijd werd georganiseerd ter ere van Vichai Srivaddhanaprabha, de eigenaar van de Engelse voetbalclub Leicester City die vorig jaar omkwam bij een helikoptercrash. De steenrijke Thaise zakenman was zelf ook groot fan van polo. De opbrengsten van het evenement gaan naar zo’n vijftien goede doelen die William en Harry steunen.