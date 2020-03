‘Megxit’-spanningen bereiken nieuw hoogtepunt: “Queen is kapot van verdriet en wil prins Harry redden” TDS

02 maart 2020

14u00

Bron: IB Times/Daily Mail/New Idea 1 Royalty De ‘breuk’ tussen prins Harry (35) en Meghan Markle (38) en de Britse monarchie staat nu echt voor de deur. Op 31 maart leggen de twee officieel hun koninklijke verplichtingen neer, waarna een overgangsperiode van twaalf maanden volgt. De ‘stap opzij’ van Harry en Meghan gaat gepaard met heel wat strubbelingen, en dat lijkt er in de nabije toekomst niet beter op te worden. Volgens koninklijke experten blijft de wrevel over het gebruik van het woord ‘royal’ én de enorme beveiligingskosten de kloof enkel groter maken.

Het grote moment komt met rasse schreden dichterbij - op 31 maart zetten de hertog en hertogin van Sussex officieel hun aangekondigde stap opzij als lid van de koninklijke familie. Volgens een woordvoerder van het koppel komen prins Harry en Meghan Markle de komende dagen nog enkele keren terug vanuit Canada voor publieke engagementen - het laatste evenement is de viering van de Commonwealth Day op 9 maart -, maar daarna komt er definitief een einde aan hun koninklijke verplichtingen en hun leven als royal.

Net dat woord ‘royal’ blijft de spanningen echter opdrijven, gezien de Queen niet wil dat het koppel geld verdient aan de monarchie. Op 21 februari kondigden prins Harry en Meghan Markle aan dat ze de titel niet zouden gebruiken als onderdeel van hun merknaam of in de naam van het goede doel dat ze dit voorjaar willen lanceren. Al werd al snel duidelijk dat het voor de twee geen kwestie was van willen, maar van moeten.

“De Queen heeft geen alleenrecht op het gebruik van de titel ‘royal’ in het buitenland”, protesteerden ze op hun website. Ze stelden daarbij dat de overheid hen niets zou kunnen maken als ze zouden besluiten om dat woord toch te blijven gebruiken en suggereerden dat de koningin hen oneerlijk behandelt terwijl ze proberen een nieuw leven op te bouwen. In hun mededeling verwezen ze naar de andere leden van de koninklijke familie, zoals prins William en Kate Middleton die “ook de naam ‘royal’ gebruiken voor hun liefdadigheidsorganisaties.”

(lees verder onder de foto)

Reddingsoperatie

Volgens koninklijk expert Phil Dampier, die al 33 jaar in contact staat met Buckingham Palace en over de Britse monarchie schrijft, zou de Queen betreuren dat de banden tussen haar en haar kleinzoon enkel nog meer vertroebelen. Phil zegt dat de ‘Megxit’ een enorme tol eist van Elizabeth, die inmiddels zelfs zou broeden op een operatie om Harry ‘te redden’ van zijn vrouw. “De koningin heeft duidelijk gemaakt dat, als Harry van gedachten verandert, ze hem weer met open armen zal verwelkomen”, zegt de expert tegen New Idea. “Die boodschap heeft ze ook aan zowel Charles als William overgebracht. De Queen wil Harry niet nog meer vervreemden door hem te vertellen dat hij een fout heeft gemaakt en probeert wanhopig om de situatie niet te laten escaleren.”

“Harry geeft dan ook veel op”, gaat Phil Dampier verder. “Zijn familie, zijn militaire bijdragen, een deel van zijn liefdadigheidswerk en tot op zekere hoogte zijn reputatie. Hij maakt een grote opoffering, en voor wat? Wellicht om veel geld te verdienen. Het is een grote schande.”

(lees verder onder de foto)

Miljoenen voor beveiliging

Ook het geld is een heikele kwestie. Nu prins Harry en Meghan Markle een groot deel van hun tijd in Canada doorbrengen, betaalde het Noord-Amerikaanse land een deel van hun beveiligingskosten. Die werden door Dai Davies, ex-agent van de Britse Metropolitan Police, geschat op 24 miljoen euro per jaar. Maar aan die controversiële financiering komt echter een einde wanneer de twee op 31 maart officieel hun koninklijke verplichtingen neerleggen, zo bevestigde een woordvoerder van de Canadese minister van Publieke Veiligheid aan Global News.

“Canada had de verplichting om in te staan voor de beveiliging van Harry en Meghan zolang ze erkend werden als personen die internationaal beveiligd moeten worden”, klonk het. “The Royal Canadian Mounted Police bewaakte het koppel daarom 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Ze deden dat op vraag van hun Britse collega’s van de Metropolitan Police. Net zoals ze dat voor alle andere buitenlandse leden van koninklijke families moeten doen.” Nu de twee op 31 maart officieel hun koninklijke functies neerleggen, verandert ook hun status. “Vandaar dat ook hun bewaking opgeheven wordt.”

(lees verder onder de foto)

Draait Britse belastingbetaler op?

Nu de Queen haar kleinzoon wil ‘redden’ wordt vermoed dat de beveiligingskosten weer gedragen zullen worden door de Britse Metropolitan Police, en dus door de Britse belastingbetalers. Iets wat volgens expert Phil Dampier enkel zout in de wonde strooit bij de burgerbevolking. “Het was slechts een kwestie van tijd dat Canada ging stoppen met het betalen van hun veiligheid. Ze zijn niet langer aan de slag als royal en dus vallen de lasten weer op de Britse belastingbetalers”, zegt hij. “Het publiek gaat woest zijn dat ze hiervoor moet betalen, zonder dat Harry en Meghan tijd doorbrengen in het Verenigd Koninkrijk of bijdragen aan de koninklijke familie. De kosten zullen onhoudbaar worden.”

Ook de The Taxpayers’ Alliance, een organisatie die maatschappelijke vraagstukken over het Brits belastingstelsel onderzoekt, mengt zich in de discussie. “Of ze blijven aan als royals met alle verplichtingen die dat met zich meebrengt, óf ze zijn gewone burgers die zelf naar onafhankelijkheid zoeken”, stellen zij. “Maar de hertog en hertogin van Sussex kunnen het niet allebei hebben.”