'Megxit' eist loodzware tol van Kate Middleton: "Ze is in paniek en heeft angstaanvallen"

06 februari 2020

10u10

Bron: Daily Express/US Weekly 0 Royalty Nu prins Harry (35) en Meghan Markle (38) hebben aangekondigd een stap terug te zetten als ‘senior’ royals, staan er heel wat veranderingen op til voor de Britse monarchie. Alle hoop wordt in handen gelegd van prins William (37) en Kate Middleton (38), die als troonopvolgers voortaan veel meer op hun bordje krijgen. V ooral de Hertogin van Cambridge zal daarbij naar voren worden geschoven, al boezemt dat verschillende royalty-experten angst in.

Het was een sombere gebeurtenis op een sombere dag, maar toen Kate Middleton (38) ter gelegenheid van de Internationale Herdenkingsdag van de Holocaust twee overlevenden fotografeerde, was ze erg vereerd dat ze werd gevraagd voor het project en glimlachte ze breed naar de aanwezigen. Maar achter die ‘verplichte’ glimlach van Kate gaat een zware lijdensweg schuil, zo menen royaltykenners. Sinds prins Harry en Meghan Markle aankondigden dat ze afstand nemen van de monarchie en hun tijd willen verdelen tussen het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika, gaat Middleton gebukt onder de vele zorgen.

“Nu het stof stilaan gaat liggen, kunnen we langzaam maar zeker zien hoe de andere leden van de koninklijke familie reageren”, zegt ABC-royaltywatcher Omid Scobie. “Kate is in paniek en heeft angstaanvallen gehad. Ze heeft nauwelijks tijd om te rusten. En als ze probeert te ontspannen, dan slaan haar gedachten op hol.”

Volgens koninklijk expert Katie Nicholl zijn Kate en William nog steeds in shock over het vertrek van Harry en Meghan uit de koninklijke familie. “Ik denk dat de ernst van wat er is gebeurd een enorme impact heeft gehad op hen”, aldus Nicholl, die ook stelt dat hertog en hertogin van Cambridge compleet uit de lucht vielen door het nieuws. “Beiden wankelen nog steeds en hebben moeite de realiteit van deze situatie onder ogen te zien.”

Veelzeggende toespraak

Dat prins William en Kate door een moeilijke periode gaan, blijkt volgens de experten ook uit hun eigen veelzeggende woorden. De prins gaf zopas een toespraak over het belang om uitdagingen aan te gaan en al het mogelijke te doen om vooruit te komen in het leven, zelfs al zijn er heel wat obstakels. “We moeten met die uitdagingen omgaan en we moeten vooruit gaan, in plaats van verlamd vast te blijven zitten en te doen alsof het nooit is gebeurd”, adviseerde de prins. William vertelde daarnaast dat hij en Kate er steeds vaker op uit zullen trekken “om zoveel mogelijk plaatsen in het Verenigd Koninkrijk te bezoeken waar we nog niet veel zijn geweest, om de complexere uitdagingen en de weggestopte moeilijkheden waar mensen niet over praten, te leren begrijpen.”

En ook Middletons laatste speech sprak boekdelen: tijdens een werkbezoek aan de Ely and Careau Children’s Centre in Cardiff in Wales bekende ze dat ze na de bevalling van haar eerste kindje eenzaam was. “Ik was net bevallen en William werkte nog. Daar zat ik dan, met een kleine baby. Ik voelde me zo geïsoleerd, zo afgesneden van de rest van de wereld. Er was geen familie in de buurt en William deed nachtdiensten. Ik wilde dat ik indertijd zelf zo’n centrum als dit ter beschikking had als dit.”

Koninklijke druk

Sinds Harry en Meghan hun koffers pakten om met hun 8 maanden oude zoontje Archie naar Canada te trekken, zou de druk op Kate en William om hun koninklijke verantwoordelijkheden te vervullen zijn verdubbeld. Kate werkt soms 18 uur per dag en maakt zich volgens de koninklijke experten “zorgen over hoe ze de extra werklast kan combineren met haar gezinsleven.” Kate heeft dan ook een kroost om voor te zorgen, als moeder van prins George (6) prinses Charlotte (4) en de 20 maanden oude prins Louis.

Volgens verschillende kenners hebben Kate en Meghan Markle elkaar niet meer gesproken sinds de beslissing van Harry en Meghan en is de kloof tussen de beide royals ondertussen enkel groter geworden. “Ze konden niet verder van elkaar afstaan dan nu, hoeveel moeite Middleton ook heeft gedaan”, luidt het. Tevens zou de hertogin het moeilijk hebben met het verlies van haar hechte band met schoonbroer Harry. “Ze heeft gehuild over de letterlijke en figuurlijke afstand tussen hen”, klinkt het. “Ze wou dat ze met Harry kon praten. Ze mist hem en vreest dat ze nooit meer zo close met hem zal zijn als vroeger.”

Sterke vrouw

Toch laat Kate zich niet uit het lood slaan door alle gebeurtenissen waarmee ze geconfronteerd wordt. “Het is niet gemakkelijk, maar ze houdt zich sterk door alle chaos heen”, zeggen de royaltywatchers. “Ze vertrouwt op kindermeisje Maria en haar moeder Carole voor extra ondersteuning. Carole is Kate’s rots in de branding en haar grote vertrouwelinge.” En hoewel Kate al op een goed blaadje stond bij koningin Elizabeth II, hebben de afgelopen maanden de twee nog dichter bij elkaar gebracht. “De Queen heeft de laatste tijd veel meegemaakt. Kate heeft haar getroost en haar gevraagd of alles wel in orde is. Ze vraagt ​​ook altijd of ze iets kan doen. Kate voelde zich lang geïntimideerd door de koningin, maar nu is ze meer op haar gemak in haar aanwezigheid. En de Queen leunt op haar voor steun, ze weet dat ze voortaan op Kate kan rekenen.”

Prins William doet intussen alles wat hij kan om de taken van zijn vrouw makkelijker te maken, ook al heeft hij zelf veel op zijn bord. Koningin Elizabeth heeft hem op 25 januari aangesteld als haar hoogste vertegenwoordiger bij de Kerk van Schotland. Als Lord High Commissioner zal hij de Britse koninklijke familie vertegenwoordigen bij de algemene vergaderingen van de Schotse kerk, een rol waar die heel wat plichten met zich meebrengt. “En toch doet William zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat Kate zich niet overweldigd voelt. Hij zorgt ervoor dat de tijd die ze samen kunnen doorbrengen extra bijzonder is en plant romantische diners en weekenduitstapjes.”

“Ondanks het feit dat Kate en William voortaan een tandje moeten bijsteken, blijft Kate positief”, besluiten de royaltywatchers. “Ze is dan ook een koninklijke professional. Zelfs als het achter de gesloten deuren van het paleis spaak loopt, zal ze die barsten nooit aan de buitenwereld laten zien. In die zin is ze dus eigenlijk een veel betere actrice dan Meghan.”