“Meghan zet al Harry’s vrienden buitenspel” TK

06 juni 2019

22u02

Bron: Mirror UK 0 Royalty In het openbaar gedraagt hertogin Meghan zich altijd als het toonbeeld van gratie en stijl, maar volgens velen schuilt er achter die vriendelijke glimlach een taaie, berekende vrouw. Een van Meghans voormalige vriendinnen heeft immers laten weten dat de nieuwe royal grondig huishoudt in de vriendenkring van prins Harry. “Ze werkt hen één voor één buiten”, klinkt het.

Het gaat meer bepaald om model Lizzie Cundy, die Meghan in 2013 leerde kennen en goed met haar bevriend raakte. De vriendschap is intussen serieus bekoeld, want Cundy klapte maar wat graag uit de biecht tegen talkRADIO. “Meghan draagt duidelijk de broek in Frogmore Cottage (de woonst van het koninklijke koppel, nvdr). Ze houdt grote kuis in de vriendenkring van Harry.” Cundy is immers zelf bevriend met enkele van Harry’s maten. “Ik ken zelfs een van zijn beste vrienden, en ze vertellen allemaal hetzelfde: Meghan probeert iedereen die ze een ‘slechte invloed’ op haar man vindt uit zijn leven te weren.”

Volgens Cundy gaat het concreet om een van Harry’s vrienden die in 2012 samen met hem naar Las Vegas trok. De prins, die zijn wilde haren toen nog niet kwijt was, zette er flink de bloemetjes buiten. De avond eindigde met een spelletje strippool, een spel waar Harry duidelijk niet erg goed in was. De naaktfoto’s die genomen werden, lekten algauw uit, waarna de Britse koninklijke familie enkele weken met het schaamrood op de wangen rondliep. De vrienden uit die periode kan Harry dus best missen, vindt zijn kersverse vrouw.

Het is niet de eerste keer dat gefluisterd wordt dat Meghan sommige vrienden van haar man afkeurt. Zo ontstond er voor hun huwelijk al ruzie met Tom Inskip, een goede vriend van Harry uit zijn Eton College-periode. Tom had zijn schoolmaat naar verluidt gewaarschuwd om niet te snel in het huwelijksbootje te stappen, omdat hij niet zeker wist of Harry het verschil tussen lust en liefde wel goed kende. “Misschien moet je even wachten en alles laten bezinken”, drukte hij zijn vriend naar verluidt op het hart. Goedbedoelde raad, maar Meghan was daar allerminst mee gediend. Tom was dan ook niet uitgenodigd op hun huwelijk vorig jaar. Al zou de band intussen wel gedeeltelijk hersteld zijn: Inskip was een van de eersten die Harry opbelde om hem proficiat te wensen met de geboorte van zoontje Archie.