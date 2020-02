“Meghan Markle gaat meewerken aan realityreeks over mislukte trouwfeesten” BDB

03 februari 2020

13u17

Bron: NB 0 Royalty Volgens Page Six begint de nieuwe carrière van Meghan Markle (38) vorm te krijgen. Een bron beweert in de krant dat de hertogin van Sussex haar opwachting zal maken in ‘I Do, Redo’, een Canadees realityprogramma over trouwfeesten die geen goed einde kennen.

Dat Markle net in dat programma zou opduiken, houdt ergens wel steek. De show wordt namelijk gepresenteerd door haar beste vriendin Jessica Mulroney, een Canadese styliste die bruidsmeisje was bij het huwelijk van Markle met prins Harry. ‘I Do, Redo’ is een realityreeks over trouwfeesten die in het honderd liepen en waarin deelnemers een tweede kans op de “mooiste dag van hun leven” krijgen.

Of Markle betaald zal worden voor haar tv-optreden is niet duidelijk. Als de info van de bron klopt, lijkt het wel de eerste stap naar een comeback in de mediawereld. De voormalige actrice werd beroemd door haar rol in de tv-serie ‘Suits’, maar moest haar carrière on hold zetten toen ze lid werd van het Britse koningshuis. Nu Harry en Meghan een stap terug gezet hebben, moeten ze zich niet meer aan zo'n beperkingen houden. Volgens Britse tabloids is Markle intussen ook gestart met de zoektocht naar een manager die haar carrière nieuw leven moet inblazen.

‘I Do, Redo’ wordt onder andere geproduceerd door Netflix. De kans is dus groot dat ook Belgische royaltyfans het programma op termijn kunnen meepikken.