"Meghan Markle en prins Harry maken verloving snel bekend" Maxime Segers

13u09

Bron: ANP - BuzzR 0 AP Meghan Markle en prins Harry op de Invictus Games in Toronto. Royalty De geruchten gingen al een tijdje, maar Britse media weten het nu zeker: de verloving tussen prins Harry en Meghan Markle wordt binnenkort aangekondigd. Verschillende media melden dat de BBC is ingelicht over 'een koninklijke aankondiging'. Als gevolg daarvan hebben de wedkantoren alle weddenschappen wat betreft de verloving stilgelegd.

De 36-jarige Meghan wordt steeds vaker gezien in Londen, ze zou zelfs haar spullen al aan het pakken zijn voor de oversteek naar Groot-Brittannië. Zo is een procedure in gang gezet om haar honden mee te kunnen nemen. Ook zou de actrice stoppen met haar rol als Rachel Zane in de succesvolle advocatenserie Suits. Al deze acties worden door veel mensen dan ook gezien als een reden om volop te speculeren over een eventuele verloving.



Harry (33) en Meghan hebben ruim anderhalf jaar een relatie. In september vertoonden ze zich voor het eerst in het openbaar tijdens de Invictus Games in de Canadese metropool Toronto.

Wallis Simpson

Het zou niet de eerste keer zijn dat een Britse royal met een Amerikaanse in het huwelijk treedt. De Britse monarch Edward, de oom van de huidige koningin Elizabeth, trouwde in 1937 met Wallis Simpson. Hij gaf zelfs de troon op om met haar te kunnen trouwen. Simpson was al twee keer gescheiden en de Anglicaanse Kerk, waarvan Edward als koning het hoofd was, stond hertrouwen na een scheiding niet toe.

AP Edward trouwde in 1937 met de Amerikaanse Wallis Simpson. Hij gaf er de Britse troon voor op.