"Meghan heeft genoten van een kerst als royal", aldus prins Harry MVO

12u12 0 EPA Prins Harry en Meghan Markle

Meghan Markle is met Kerstmis opgenomen in de Britse koninklijke familie en ze heeft ervan genoten. Dit onthulde prins Harry woensdag in het BBC-radioprogramma Today, waar hij eenmalig gasthoofdredacteur van was.

''De familie vond het fijn dat ze er was. We hadden een geweldige tijd met mijn broer en schoonzus en hun kinderen die in het rond renden. Het is de familie die ze nooit heeft gehad'', zei Harry.

Voor de Amerikaanse actrice betrof de kerstviering met haar koninklijke schoonfamilie een vuurdoop. Volgens Harry vond ze het fantastisch en heeft ze zich prima vermaakt. Op eerste kerstdag woonde ze met de Britse koninklijke familie de traditionele kerkdienst bij in de St. Mary Magdalene Church in Sandringham. Ze liep aan de arm van haar verloofde prins Harry en zij aan zij met prins William en zijn vrouw Catherine naar de kerk.

Prins Harry maakte voor Today een aantal items. Zo interviewde hij zijn vader prins Charles over het milieu en diens plannen voor 2018. Ook sprak de prins met de voormalige president van de Verenigde Staten, Barack Obama. Harry kon woensdag nog niet zeggen of de Obama's op 19 mei te gast zijn op zijn bruiloft. Volgens Britse kranten vrezen hoge ambtenaren dat de huidige president, Donald Trump, een uitnodiging voor de Obama's als een belediging beschouwt. En dat komt de toch al niet heel warme relatie tussen beide landen niet ten goede. Harry: ''We hebben nog geen uitnodiging gemaakt en ook geen gastenlijst samengesteld. Wie weet of hij wordt uitgenodigd of niet. Dat blijft nog even een verrassing."