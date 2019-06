“Meghan dit jaar nog in verwachting van tweede kindje” DBJ

Bron: Express 0 royalty Nog geen maand oud is Archie nu, maar de Britse bookmakers denken dat Harry (34) en Meghan (37) nog een baby zullen verwekken. Er wordt aangenomen dat een tweede zwangerschap van Meghan voor dit jaar zal zijn.

Op 6 mei beviel Meghan Markle in het Portland ziekenhuis in Londen van haar eerste kind. Twee dagen later maakten de hertog en de hertogin van Sussex bekend dat ze hun zoontje Archie hadden genoemd. Volgens bookmakers is een tweede zwangerschap van de voormalige actrice al voor dit jaar.

“Het is bijna zeker dat Meghan en Harry hun gezinnetje gaan uitbreiden in de komende jaren”, zegt bookmaker Harry Aitkenhead aan de Britse Express. Waaraan hij toevoegt: “En wij denken dat een tweede zwangerschap dit jaar nog wordt aangekondigd.”

Archie Harrison Mountbatten-Windsor zag het licht op 6 mei in dit ziekenhuis dat zich afficheert als “het enige privéziekenhuis van het Verenigd Koninkrijk dat volledig gewijd is aan de gezondheidszorg van vrouwen en kinderen.” In het ziekenhuis, gelegen in het hart van Londen, niet ver van Regent’s park, komen elk jaar meer dan 1.500 baby’s ter wereld. Een bevalling kost er volgens news.com.au tussen 17.000 en 23.000 euro. Celebs als Victoria Beckham, Liz Hurley en Sarah Ferguson bevielen er.