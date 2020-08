“Liefdesbaby” van prins Charles en Camilla blijft hopen op erkenning: “Ik wil geen geld of titel. Ik wil gewoon m’n ouders kennen” BDB

26 augustus 2020

19u55

Bron: ANP 1 Royalty Simon Dorante-Day (54) heeft met Australische media de inhoud van de brief gedeeld die hij in 2012 naar z’n vermeende ouders prins Charles (71) en Camilla Parker Bowles (73) gestuurd heeft. De in Brisbane wonende Engelsman is ervan overtuigd dat de royals z’n vader en moeder zijn, maar wil erkenning en bewijs. Charles en Camilla weigeren intussen nog steeds elke vorm van commentaar.

Simon Dorante-Day beweert al jaren dat hij het kind is van Charles en Camilla. Die hadden volgens hem in 1965 al een affaire, die leidde tot zijn geboorte in april 1966. Acht maanden daarna werd hij geadopteerd door Karen en David Day. Zijn natuurlijke ouders kent hij niet, maar zijn adoptieoma Winifred Day was heel zeker dat hij de weggemoffelde liefdesbaby van Charles en Camilla was.

“Mijn grootmoeder, die voor de koningin had gewerkt, vertelde me ronduit dat ik hun zoon was”, vertelde hij aan 7NEWS.com. Z’n beide grootouders werkten in de hofhouding, en zo kwam de koninklijke familie volgens de man bij z’n adoptieouders terecht.

Geen geld of titel

Dorante-Day voert daarnaast nog meer bewijs aan, zoals het feit dat prins Charles in de periode van z’n geboorte naar Australië gestuurd werd om uit de schijnwerpers te blijven. “Ik weet dat mijn verhaal ongelofelijk klinkt, maar alles wat ik zeg is controleerbaar”, vervolgde hij. “Ik ben gewoon een man die op zoek is naar zijn biologische ouders, en alle sporen leiden naar Camilla en Charles. Ik doe dit niet voor geld of voor een titel - ik wil gewoon weten wie mijn vader en moeder zijn.” Simon heeft intussen ook Charles voor de rechter gesleept en eist een DNA-test.

Volgens de officiële biografieën van Charles en Camilla klopt het verhaal van Doronte-Day echter niet. Daarin is te lezen dat de twee elkaar pas ontmoetten begin jaren zeventig bij een polowedstrijd bij Windsor Castle. Van een huwelijk kwam het aanvankelijk niet. Dat gebeurde uiteindelijk pas in 2015 nadat hun vorige relaties op de klippen liepen en Charles' ex-echtgenote Diana was verongelukt.

