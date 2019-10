“Koning Filip schrijft zijn speeches zelf” Sander Van den Broecke

15 oktober 2019

00u00

Bron: Het Laatste Nieuws 0 Royalty Prinses Marie Esmeralda (63), de tante van Koning Filip, werd in Londen gearresteerd tijdens een klimaatactie. Ook de koning is erg bezorgd over het klimaat", zei ze na haar vrijlating, "maar hij kan er zich niet openlijk over uitspreken." Dat klopt niet helemaal. Filip heeft al in twee opeenvolgende nieuwjaarstoespraken die bekommernis uitgedrukt. En dat mag hij ook, zolang hij niks zegt dat tegen het regeerakkoord indruist.

Prinses Marie Esmeralda, dochter van Leopold III en halfzus van koning Albert, komt wel vaker op straat voor het klimaat. In haar woonplaats Londen werd ze vorige donderdag gearresteerd omdat ze, samen met actievoerders van Extinction Rebellion, Trafalgar Square had bezet. Ze werd vijf uur vastgehouden. In een telefonisch interview met 'De Morgen' zei ze dat ook haar neef Filip erg bezorgd is om het klimaat, maar dat hij niet vrijuit mag praten.

Dat prins Filip inzit met het klimaat is nochtans geen nieuws. Hij heeft het er in speeches al vaker over gehad en het thema zat ook in zijn laatste twee nieuwjaarstoespraken. Grote woorden gebruikt hij dan niet, maar hij zegt wel bekommerd te zijn. Hij benadrukt het belang om naar oplossingen te zoeken en vraagt de klimaatjongeren ernstig te nemen. Dat is verre van barricadetaal, maar het is volgens ingewijden ook geen praat voor de vaak.

In Nederlands én Frans

"Als de koning een thema in zijn toespraken aansnijdt, duidt dat meestal op een grote persoonlijke betrokkenheid", zegt professor emeritus Mark Van den Wijngaert, een historicus die ons koningshuis bestudeert. "Duaal leren, bijvoorbeeld, duikt geregeld in zijn teksten op. Jongeren met leermoeilijkheden een tweede kans geven, houdt hem echt bezig. Dat blijkt ook uit de schoolbezoeken die hij in dat kader brengt." Volgens Van den Wijngaert schrijft Filip zijn teksten ook zelf, in tegenstelling tot zijn voorgangers Albert en Boudewijn. Vader en oom lieten dat werk over aan hun kabinet. "Maar Filip heeft aan de universiteit van Stanford veel papers moeten maken en daar heeft hij een liefde voor het schrijven opgevat", zegt Van den Wijngaert.

Een insider van het hof bevestigt dat. "Filip is nooit de enige auteur van die speeches - ook vanuit zijn kabinet komen stukjes tekst - maar het overgrote deel heeft hij wel zelf geschreven, zowel in het Nederlands als in het Frans. Wat je hoort, zijn grotendeels zijn ideeën en opvattingen. En als hij een thema aansnijdt, dan is dat inderdaad een teken dat het hem persoonlijk bezighoudt."

Helemaal zijn eigen mening verkondigen, kan de koning niet. Hij vertegenwoordigt de regering en moet zich dus aan spelregels houden. Die zijn niet in een wet gegoten, ze staan zelfs niet op papier, maar het komt erop neer dat de koning niks mag zeggen over politieke partijen, dat hij geen verdeeldheid mag zaaien en dat hij niks mag verkondigen dat tegen het regeerakkoord indruist. Filip zou bijvoorbeeld niet kunnen zeggen dat ons land de klimaatnormen moét halen, want dat is niet wat de regering vindt.

Les geleerd

Elke tekst van de koning moet ook door de regering worden goedgekeurd. "De koning heeft elke maandag een gesprek met de eerste minister. Die speeches legt hij tijdens die meetings voor", zegt de insider. "Later buigt ook het kabinet van de premier zich daarover, maar tot discussies leidt dat nooit. Er wordt heel soms eens een woord veranderd, om een gevoeligheid te ontwijken, maar dat is eerder uitzondering dan regel. De koning weet heel goed wat kan en wat niet kan."

Toen Filip kroonprins was, werd hij wel eens teruggefloten - openlijk zelfs. In 'Story' zei hij in 2005 dat het Vlaams Blok probeerde om België kapot te maken, maar dat ze met hem te maken zouden krijgen. Toenmalig premier Guy Verhofstadt las hem toen publiekelijk de les. Die les lijkt hij te hebben onthouden.