"Koning Filip is aangewezen persoon om België na coronacrisis fundamenteel te hervormen"

18 mei 2020

Koning Filip moet een commissie oprichten om België na de coronacrisis te hervormen op politiek, sociaal en economisch gebied. Daarvoor pleit econoom Wim De Wulf in een open brief aan de koning die VRT heeft gepubliceerd.

Volgens De Wulf verergert de coronacrisis de problemen waar België mee kampt, zoals "complexe en dure staatsstructuren, moeizame beslissingsprocedures, gepolariseerde en tijdrovende twisten en regionale vervreemding". Politici worstelen met de coronamaatregelen, waarbij sommigen de inzichten van wetenschappers aanvechten en twijfel zaaien "in een pijnlijk spektakel".

Er zijn daarom integere mensen nodig met "een koel hoofd en een warm hart" die "boven de regionale, ideologische, maatschappelijke en partijpolitieke belangengroepen staan" en op een pragmatische manier aan oplossingen gaan werken. Want als de virusuitbraak één ding heeft aangetoond, dan is het dat "samenhorigheid, begrip voor elkaar, solidariteit en voor elkaar zorgen belangrijke fundamenten zijn van eender welke maatschappij", aldus de econoom.

Om het hervormingsproces te leiden is de koning de aangewezen persoon, meent De Wulf. "Uw leiderschap de laatste jaren heeft immers aangetoond dat u goed weet te navigeren in ons complexe land. Ik geloof dat u, sire, ons land in een betere richting kunt leiden.”