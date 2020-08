“Koning Albert en koning Filip hebben de strijdbijl begraven” Philippe Ghysens

21 augustus 2020

06u43 0 Royalty De ruzies zijn bijgelegd, de rust is teruggekeerd: tussen koning Filip (60) en koning Albert (86) gaat het weer goed. De strijdbijl is begraven, zeggen ingewijden in Paris-Match, en dat heeft onder meer te maken met Delphine.

Volgens het Franstalige weekblad, dat anonieme getuigen aanhaalt, zijn de strubbelingen uit het verleden in het Belgisch koningshuis voorbij. Die problemen hadden vooral te maken met Delphine. Koning Filip wilde dat zijn vader het buitenechtelijk kind zou erkennen. Toen hij dat in februari deed, was Filip naar verluidt dan ook opgelucht.

Niet toevallig verschenen Albert en Paola enkele weken later op een misviering in Laken, in het gezelschap van Filip en Mathilde. In juli stonden ze ook op de vakantiefoto's van het gezin van Filip in Luxemburg. Vader en zoon hebben zich verzoend, zo klinkt het. De bladzijde kan helemaal omgeslagen worden op de zitting van het Hof van beroep op 10 september.

Daar gaat Delphine vragen dat ze de naam 'van België' en de titel 'prinses' mag dragen. Koning Albert gaat zich niet verzetten tegen het wettelijke vaderschap, heeft zijn advocaat al laten weten. Maar over de andere vragen van Delphine zal wel nog gedebatteerd worden.

