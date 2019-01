“Kate Middleton voelde zich bedreigd door Meghan Markle”: Britse documentaire werpt nieuw licht op oorlog aan het hof TDS

08 januari 2019

15u14

Bron: ANP 0 Royalty De documentaire ‘Kate versus Meghan: Princesses at War?’ van de Britse zender Channel 5, heeft nieuw licht geworpen op de vermeende ‘paleisoorlog’ tussen de hertoginnen van Cambridge en Sussex. De relatie tussen de schoonzussen Kate Middleton (36) en Meghan (37) zal dramatisch verbeteren wanneer Meghan haar eerste kind heeft gekregen, zo beweert koningshuisverslaggeefster Katie Nicholl.

“De baby zal alles veranderen”, aldus Nicholl, die onder meer schrijft voor Vanity Fair en de Sunday Mail en die het boek ‘Harry Life Loss and Love’ publiceerde. “Meghan die een baby krijgt, zal de dynamiek veranderen. Ze worden beiden moeders en dat verandert alles. Een schreeuwende baby om twee uur ‘s ochtends - aan wie zou je raad vragen? Je zou je schoonzus vragen die precies hetzelfde heeft meegemaakt en al vele jaren ervaring heeft.”

Volgens Nicoll zat de pijn overigens niet zo zeer tussen de twee schoonzussen maar tussen de broers Harry en William, waarbij Harry het zijn broer kwalijk nam zijn enthousiasme voor Meghan niet te delen. In het televisieprogramma, waaruit de Britse tabloids dinsdag gretig citeren, werd door ‘insiders’ echter vooral naar verklaringen en redenen gezocht voor de spanningen die er zouden zijn tussen Catherine en Meghan.

Bedreiging

De vrouw van prins William zou zich bedreigd hebben gevoeld door de komst van Meghan, aldus Carole Malone, die uitlegde dat haar onaantastbare positie en plek in de schijnwerpers opeens werd gestolen door de bruid van prins Harry. De verschillen tussen beide vrouwen waren volgens de journalist ook enorm.

Kate Middleton had een beschermde typisch Britse opvoeding en opleiding genoten, terwijl Meghan Markles leven een heel ander verloop had gekend. Dat had er onder meer toe geleid dat Meghan opkwam voor vrouwenrechten terwijl Kate zich eigenlijk nooit over iets heeft uitgesproken, aldus Malone.

Kensington Palace heeft van meet af aan ontkend dat er problemen zouden zijn tussen de echtgenotes van de prinsen William en Harry, maar de Britse media laten het onderwerp al enkele maanden niet liggen.