“Jeffrey Epstein bedreigde Sarah Ferguson nadat zij hem ​​publiekelijk een pedofiel noemde” TDS

17 september 2019

16u00

Bron: Daily Mail 5 Royalty Sarah Ferguson (59), de Hertogin van York, werd enkele jaren terug bedreigd door de van kindermisbruik verdachte Jeffrey Epstein. De beruchte miljardair zou Ferguson onder druk hebben gezet en zou haar voor de rechter hebben willen slepen nadat zij hem publiekelijk een pedofiel noemde.

In 2011 kwam aan het licht dat Sarah ‘Fergie’ Ferguson zo’n 27.000 euro had geleend bij Epstein voor het aflossen van een kleine persoonlijke schuld. Epstein had het geld in het grootste geheim aan één van Fergie’s assistenten gegeven op verzoek van prins Andrew, maar de betaling raakte toch bekend toen Epstein voor het eerst in verband werd gebracht met kindermisbruik. Fergie verklaarde daarna dat ze “een gigantische beoordelingsfout” had gemaakt en bood haar “oprechte verontschuldigingen” aan.

“Ik betreur ten zeerste dat ik op enige wijze betrokken ben geraakt bij Jeffrey Epstein. Ik verafschuw pedofilie en seksueel misbruik van kinderen en weet dat dit een gigantische beoordelingsfout was van mij”, zei ze toen tegen The Evening Standard. “Ik ben zo berouwvol dat ik het niet kan uitdrukken. Wanneer ik kan, zal ik het geld terugbetalen en zal ik nooit meer iets met Jeffrey Epstein te maken hebben. Wat hij deed was verkeerd en hij werd terecht gearresteerd.”

(lees verder onder de foto)

Volgens gerechtelijke bronnen was Epstein woedend door Fergusons suggestie dat hij een pedofiel was. Daarom probeerde hij haar te dwingen een verklaring vrij te geven, die door een PR-bureau werd opgesteld, om haar uitspraken in te trekken. “Epstein was heel gemeen en zeer agressief. Maar Ferguson bleef bij haar standpunt, ondanks de druk die op haar werd uitgeoefend.” En hoewel Epstein daarna dreigde om de ex-vrouw van prins Andrew voor de rechter te slepen, hield zij voet bij stuk en kwam het nooit zo ver.

Ondergedoken

Toen Sarah Ferguson een aantal weken geleden in Spanje onderdook met haar ex-man Andrew om te ontsnappen aan alle heisa, reageerde Buckingham Palace op de situatie. “Zijne Koninklijke Hoogheid betreurt de uitbuiting van elk mens en de suggestie dat hij dat zulk gedrag zou goedkeuren, eraan zou deelnemen of het zou aanmoedigen is weerzinwekkend”, aldus de verklaring.

Toch kwamen Andrew en Ferguson al eerder in problemen door zakendeals en ongelukkige vrienden. Een Conservatieve minister zei eerder tegen de Britse media dat de positie van de twee wordt overschaduwd door hun slechte keuzes. “Ze lijken geen hersenactiviteit te hebben’’, zei de minister. “Ik vind het zielig voor hen. Ze hebben geen echte vrienden en worden omringd door verachtelijke figuren.”

Twee dagen voor Epstein dood werd gevonden in zijn cel, tekende hij zijn testament. Daaruit blijkt dat hij zijn vermogen, een kleine 600 miljoen dollar, heeft ondergebracht in een fonds. Zo’n fonds maakt het volgens juridisch experts lastiger voor vermeende slachtoffers om een schadevergoeding te krijgen.