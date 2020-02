“Jaloerse Meghan Markle verpestte bewust de verjaardag van Kate", beweert halfzus Samantha SDE

20 februari 2020

10u00

Bron: Daily Star Online 1 Royalty Het stof rond Meghan Markle (38) en haar echtgenoot prins Harry (35) gaat stilaan liggen. De twee zijn Het stof rond Meghan Markle (38) en haar echtgenoot prins Harry (35) gaat stilaan liggen. De twee zijn opnieuw op Canadese bodem en hopen daar van wat rust te gaan genieten. Maar dat is buiten Samantha Grant (54) gerekend. De Amerikaanse haalt met de regelmaat van de klok de Britse pers met haar uithalen naar halfzus Meghan en dat is deze keer niet anders. “Ongepast, voorbarig en respectloos”, klinkt het in Daily Star Online.

Er was een tijd dat Meghan Markle en haar halfzus Samantha erg close waren. Zo close zelfs, dat Samantha de opvoeding van haar zusje voor haar rekening nam toen de twee in Californië woonden. Maar toen bij Samantha in 2008 Multiple Sclerosis (MS) werd vastgesteld, groeiden de zusjes langzaamaan uit elkaar. Dat Meghan een relatie begon met prins Harry zorgde alleen maar voor meer afstand en kwade uithalen in de pers.

Jaloerse Meghan

Ook nu Meghan en Harry het Britse koningshuis de rug hebben toegekeerd, is de storm nog niet gaan liggen. Samantha beweert in de Daily Star Online namelijk dat de Amerikaanse voormalige actrice erg jaloers is op haar schoonzusje, Kate Middleton. Bewijs daarvoor vindt ze in de beslissing van Meghan en Harry om net op Kate’s verjaardag aan te kondigen dat ze hun koninklijke titels zouden laten vallen.

“Triestig dat ze dat op Kate’s verjaardag deed. Ik geloof echt dat ze jaloers is op die mooie Kate. Ze kan echter nooit met haar concurreren: Kate is iconisch. Ze is uitermate geschikt om koningin te worden én ze is geweldig als lid van de familie, voornamelijk als moeder." En Samantha heeft nog meer lovende woorden voor de hertogin van Cambridge: “Ik was zo onder de indruk dat Kate een jurk van 200 dollar (zo’n 185 euro) eruit kon laten zien als 2 miljoen dollar (zo’n 1.853.365 euro)”, fleemt ze.

(Lees verder onder de foto.)

Minachting

Halfzus Meghan kan op veel minder begrip rekenen. “Ze kreeg zoveel negatieve commentaren vanwege ongepaste handelingen", klinkt het. “Ze kreeg commentaar omwille van haar buitensporige uitgaven, maar wanneer ze de honger in Afrika aan het bespreken was, slaagde ze er toch in om het op het einde van het interview te hebben over haar moeilijke koninklijke leven”, sneert Samantha. “Ze heeft die gevolgen zelf veroorzaakt door haar acties en haar minachting. Ze wist wat de verwachtingen waren, en ze wist dat het publiek erop vertrouwde dat ze haar job zou doen.”

(Lees verder onder de foto.)

Respectloos

Ook het filmpje waarin Harry schijnbaar om een job voor Meghan vraagt op de première van ‘The Lion King’, wekt de woede van Samantha op. “Die move om Disney aan te spreken zou prima geweest zijn als het gebeurd was nadat ze hun koninklijke rollen verlaten hadden, maar nu ziet het er ongepast en voorbarig uit. En respectloos tegenover het koninklijke protocol”, voegt de Amerikaanse eraan toe. “Het is alsof je je echtgenoot bedriegt en telefoonnummers uitwisselt voor een etentje, nog voordat je gescheiden bent."

Samantha ziet het hele gebeuren vooral als een ingewikkeld plan van Meghan: “Ze hield haar agent en manager aan en heeft vervolgens misschien een Disney-deal kunnen versieren. Het lijkt erop dat de Britse koninklijke familie een prima lanceerbasis is geweest voor hoge posities die ze via ‘Suits' niet kon bereiken.”