“Is dat een terrorist?”: echtgenoot Britse Queen maakt gewaagd grapje terwijl hij naar man met baard wijst op weg naar kerk Koen Van De Sype

23u52

Bron: The Sun, Daily Mail 0 Photo News Royalty De Britse prins Philip (96) – de echtgenoot van de Queen – heeft zich vandaag nog maar eens in de kijker gewerkt door een gewaagd grapje te maken, deze keer op weg naar de kerk. Er was flink wat volk samengestroomd om de koninklijke familie te zien in Sandringham en het ging fout toen de prins iemand in het publiek zag met een baard. “Is dat een terrorist?”, vroeg hij luid aan zijn bodyguard.

De hertog van Edinburgh ging vooraan de koninklijke delegatie naar de kerk van St Mary Magdalene. Hij ging eerder dit jaar met pensioen en hoeft nu geen officiële koninklijke taken uit te voeren. Hij was aan het praten met prinses Anne toen hij de man met de rosse baard in het vizier kreeg.

Grapje

“Hij groette het publiek toen hij de man plots zag staan”, aldus een getuige. “Hij wees naar hem op een grappige manier en draaide zich naar een van zijn bodyguards: ‘is dat een terrorist?’ Het was duidelijk een grapje, maar hij zei het luid genoeg dat de man in kwestie het kon horen. Die vond het best grappig en begon ook te lachen. Ik denk niet dat Philip het slecht bedoelde.”

Philip veroorzaakte eerder al controverse met zijn gewaagde grapjes. Zo zei hij ooit tegen een groepje Britse studenten in China: ‘Als jullie hier nog lang blijven, krijgen jullie spleetogen.’ Sinds 1952 nam hij meer dan 22.000 solo-optredens voor zijn rekening voor het hof.

De koningin (91) was er niet bij toen het grapje werd gemaakt. Zij werd met de wagen naar de kerk gebracht. Prins Harry en zijn verloofde Meghan Markle waren er niet bij.

Photo News