“Ik wens het mijn ergste vijand niet toe”: het verhaal van ‘rottweiler' Camilla Parker Bowles TDS

18 april 2019

15u26 0 Royalty Prins Charles (70) en Camilla (71), de hertogin van Cornwall, hebben zopas hun veertiende huwelijksverjaardag gevierd. Voor de gelegenheid deelden ze op Instagram een foto van hen tweetjes, een zwart-witportret dat door de huwelijksfotograaf van Harry en Meghan werd vastgelegd. Over het koppel is de voorbije 50 jaar al heel wat inkt gevloeid. E n dan vooral over Camilla, de vrouw die een schandalige affaire beleefde met de prins, toen die getrouwd was met zijn geliefde prinses Diana. Dit is haar verhaal.

Camilla en Charles leerden elkaar in 1971 kennen op een feestje. Ze werden door een gemeenschappelijke vriend voorgesteld en voelden meteen een connectie. Een jaar later vroeg Camilla hem indirect ten huwelijk door te verwijzen naar de affaire van koning Edward VII met Alice Keppel: “Mijn overgrootmoeder was jouw betovergrootvaders maîtresse. ‘Wat denk je ervan?” Maar de toen 23-jarige verlegen prins Charles kreeg van zijn oom, Lord Mountbatten, de opdracht vooral geen vaste beloften aan meisjes te doen.

Terwijl Charles vier maanden in Australië zat, liet Camilla zich ten huwelijk vragen door majoor Andrew Parker Bowles, vriend en collega-officier van Charles. De prins bleef achter “met een gevoel van leegte”. Charles was ontzet toen hij het nieuws hoorde, maar liet niets merken. Hij werd in 1975 zelfs peetvader van Tom, de oudste van haar twee kinderen.

Niet gepast voor de koninklijke familie

Eind jaren zeventig werden ze weer vaak samen gezien. In 1980 vergezelde Camilla de kroonprins tijdens een officieel bezoek aan Zimbabwe voor de viering van de onafhankelijkheid. Camilla en Charles wilden toen al voluit voor hun relatie gaan, maar dat was buiten de wil van het Britse koningshuis gerekend. Camilla had geen aristocratische achtergrond, en ze had ‘een reputatie’. In geen geval mocht ze geassocieerd worden met de koninklijke familie. Een jaar later trouwde Charles met Diana Spencer.

Spanningen met de Queen

Toch kon Charles ‘zijn’ Camilla maar niet vergeten. In 1986 vertoonde het huwelijk met Diana al de eerste scheurtjes. De prins liet zich opnieuw verleiden door Camilla: hij vond bij haar wat hij niet zag in Diana. Maar Diana voelde dat er iets niet klopte. Tijdens een tv-interview zei ze: ‘”Er zijn drie personen in dit huwelijk. En dat is één te veel.” Ze noemde Camilla ‘de rottweiler’. In 1992 werden opnames openbaar gemaakt waarop te horen was hoe Charles en Camilla telefonisch seksueel contact hadden. Prins Charles zei onomwonden dat hij “haar tampon wilde zijn.”

Twee jaar later bekende Charles zijn overspel. Toen de affaire tussen Camilla en Charles aan het licht kwam viel de kroon van de Queen bijna van haar hoofd. Ze was woedend, en zelfs in die mate dat het Camilla verboden werd het paleis te betreden. De man van Camilla vroeg meteen de scheiding aan en Camilla werd uitgespuwd door het Britse volk. Tijdens een bezoek aan de supermarkt werd ze zelfs bekogeld met brood.

Imago oppoetsen

In 1997 zorgde de dood van Diana voor een grote omwenteling. Omdat de Britten moord en brand schreeuwden dat Camilla nooit de plaats van Diana in kon nemen, verdween ze onder de radar. “Ik kon nergens meer heen”, vertelde ze er later zelf over. “Ik werd een gevangene in mijn eigen huis. De paparazzi bonsden ongegeneerd op de deuren en rammelden aan de ramen. Het was vreselijk. Een erg onaangename periode. Zonder mijn familie en mijn beste vrienden denk ik niet dat ik het overleefd had. Ik zou het mijn ergste vijand niet toewensen.”

Pas in 1999 kwam ze voor het eerst weer tevoorschijn, toen Camilla en Charles samen verschenen bij The Ritz, een luxe 5-sterrenhotel aan Piccadilly in Londen. De operatie om Camilla’s imago op te poetsen werd al snel verder gezet: er werd openlijk een kus uitgewisseld en Camilla bracht een bezoek aan Buckingham Palace.

Hoewel het Britse volk langzaam bijdraaide, bleef Camilla ‘vergif’ voor de Britse Queen. Bij alle officiële gelegenheden moest het koppel steeds meters van elkaar blijven, en tijdens de viering van Elizabeth’s 50 jaar op de troon kreeg Camilla enkel verschillende rijen áchter Charles een zitje.

Huwelijk

Na 35 jaar ophef en intrige kwam in 2005 dan toch de huwelijksaankondiging. De twee stapten uiteindelijk op 9 april 2005 in St. George’s Chapel in Windsor Castle in het huwelijksbootje, en zijn sindsdien onafscheidelijk. Sindsdien veroverde Camilla ook langzaam maar zeker het hart van de Britten. Haar beeltenis is te zien op de meest uiteenlopende toeristische memorabilia en ze kan de aanvragen voor publieke optredens niet bijhouden. Ze doet er meer dan 200 per jaar, en wordt omschreven als een aangename en liefdadige vrouw, die zich gepassioneerd inzet voor haar man en hun projecten. En dat zal ze ongetwijfeld blijven doen zolang ze kan.