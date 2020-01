“Ik hield van mijn zus, maar niet van wie ze geworden is”: Samantha Grant haalt in open brief uit naar halfzus Meghan SDE

21 januari 2020

17u30

Bron: The Sun 0 Royalty Nu prins Harry (35) en Meghan Markle (38) opnieuw samen in Canada zijn, lijkt het stof rond de Megxit-saga eindelijk wat te gaan liggen. Maar dat is buiten Samantha Grant (55) gerekend. Zij schreef een open brief voor de Britse krant The Sun, en haalt daarin venijnig uit naar haar halfzus.

“Mijn zus is zoals een tornado door de koninklijke familie gescheurd", begint Samantha Markle haar open brief, die op de website van de Britse krant The Sun verscheen. Het is niet echt een verrassing dat Samantha opnieuw uithaalt naar Meghan, want de twee kunnen al een hele tijd niet meer door dezelfde deur. De Amerikaanse verwijt haar zus dat ze zich tijdens deze hele Megxit niet echt vergevingsgezind heeft opgesteld tegenover haar nieuwe én oude familie. “De woorden van de Queen toonden veel diplomatie, maar het gedrag van Meghan was verre van diplomatisch. Een diplomaat zou geen ruzie maken met haar eigen familie. Haar vrienden lekten negatieve opmerkingen over de ‘toxische’ koninklijke familie. Ze liet ook toe dat vrienden en PR-adviseurs schade aan onze familie aanbrachten. Ze zag hoe de media mijn vader plaagden en martelden, maar kwam nooit tot zijn verdediging. Thomas was een geweldige vader. Hij betaalde haar volledige opleiding en hij gaf veel om haar. Nu is hij kwetsbaar, met een hartaandoening. Hij heeft geen PR-team om een goed verhaal voor hem te bedenken.”

Dankbaarheid

Samantha vindt het dan ook niet kunnen dat Meghan zich zo op de vlakte hield: “Ze had haar dankbaarheid kunnen uitdrukken voor de vriendelijkheid van de Queen en prins Charles. Ze had dankbaarheid kunnen tonen voor haar vader en haar eerste echtgenoot, Trevor, die haar carrièrekansen gegeven hebben. Mijn zus is helemaal veranderd, en verkiest nu rijkdom boven familie.”

Dat Meghan’s keuze om te vertrekken iets te maken heeft met racisme, vindt Samantha trouwens onzin. “Haar huwelijk met prins Harry was een symbool van etnische eenheid. En de royals hebben dat omarmd. Ze hebben Meghan verwelkomd in hun levens, in hun cultuur en hebben haar toegestaan om mensen van alle rassen te promoten. Ik heb de Windsors nooit iets racistisch horen zeggen over mijn zus.”

Influencer

“Ik ben bang dat Meghans beslissing om naar Canada te verhuizen niets te maken heeft met een rustig leven als jonge moeder. Geen enkele van hun beslissingen suggereert dat ze écht een privéleven uit de spotlights willen. Ze paraderen op de rode loper, proberen deals te sluiten met Disney en worden vriendjes met de Clooneys en andere A-listers. Hun doel is roem en rijkdom - om in Hollywood te raken." En Samantha verwoordt het scherp: “Persoonlijk geloof ik niet dat ze ooit verwachtte om binnen de strikte structuren en tradities van het Windsor huishouden te passen. Zelfs nadat ze getrouwd was, behield ze haar advocaat en publiciteitsadviseur, wat suggereert dat ze niet bereid was om de banden met haar oude leven door te snijden. Misschien was het altijd al haar plan om terug te keren naar haar oude leven als actrice en influencer.”

Ware geluk

Samantha maakt zich vooral zorgen over het geluk van het jonge gezin. “Het is duidelijk dat Meghan om Archie geeft, maar ik ben bezorgd om zijn toekomst. Er lijkt niet echt nagedacht te zijn over zijn neefjes en nichtje George, Charlotte en Louis en over hoe vaak hij hen zal zien. Harry heeft Meghan boven zijn broer, vader en grootmoeder gesteld. En een huis dat verdeeld is kan niet overleven. Ik ben bezorgd dat Harry en Meghan nooit het ware geluk zullen vinden. Ze konden geen rust vinden bij de koninklijke familie, maar zullen ze dat weg van hen wél vinden?

De halfzus heeft nog wat goede raad voor Meghan: “We hebben eerlijkheid en waardigheid van Meghan nodig om wat vrede te vinden. En dan zal zij misschien ook de vrede vinden om verder te gaan. Ik hield van mijn zus, maar ik ben geen fan van wie ze geworden is", besluit ze.

