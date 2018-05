"Hoe zou ze haar haren zo stijl krijgen?": Duitse zender onder vuur voor 'racistische' commentaar tijdens koninklijk huwelijk MVO

19u30 0 Royalty De Duitse televisiezender ZDF ligt onder vuur vanwege 'racistische' commentaren tijdens de uitzending van het huwelijk tussen Meghan Markle en prins Harry. Zo noemde de presentatoren haar herhaaldelijk 'exotisch' en vroegen ze zich af hoe ze haar haren zo stijl kreeg.

Meghan, wiens moeder zwart is, werd door de zender herhaaldelijk geprofileerd als zwarte vrouw. Sterker nog, de focus van de hele uitzending leek wel op haar origine te liggen. Kan niet, zo menen vele kijkers en Duitse nieuwsmedia.

De zender had het ook over het koor dat aanwezig was in de kerk. "Ze zingen zo prachtig zwart", klonk het. Daarnaast had de presentatie het ook over een gast met krullend haar. "Is dat de moeder van Meghan, met die dreadlocks?" grapte één van hen. "Nee," zo zei de andere. "Het is gewoon kroeshaar dat ietwat ontkruld is, net zoals Meghan dat waarschijnlijk elke dag doet."

Kort na de uitzending werd de zender overspoeld met klachten. Het verhaal werd ook opgepikt door de Duitse kranten. ZDF heeft zich niet verontschuldigd voor de commentaren, maar meent wel dat ze "de klachten van de kijkers serieus nemen".